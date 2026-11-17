Ils sont maladroits, imprévisibles, souvent mal fagotés et rarement à l'heure. Pourtant, les agents de Slough House sont de retour pour une sixième saison qui ne manque ni de cadavres, ni de coups tordus, ni de répliques assassines. Avec Jackson Lamb en chef de meute, Slow Horses confirme qu'on peut faire du grand espionnage sans smoking, sans gadgets sophistiqués et surtout sans héros impeccables.

À Slough House, le service de relégation du MI5, les affaires ne s'arrangent décidément pas. Les agents déclassés, ces fameux « chevaux lents », se retrouvent une nouvelle fois au cœur d'une opération qui les dépasse. Cette fois, ils sont en fuite et deviennent les cibles d'une dangereuse entreprise de représailles et de vengeance orchestrée dans les coulisses du renseignement britannique.

Diana Taverner, toujours aussi calculatrice, joue une partie particulièrement risquée. Les anciens agents de Slough House sont également rattrapés par leur passé. Le retour de Sid Baker, dont le sort semblait pourtant réglé depuis la première saison, ajoute une dimension supplémentaire à l'intrigue. Quant à River Cartwright, il doit composer avec la réapparition de son père, Frank Harkness, un personnage aussi inquiétant que insaisissable.