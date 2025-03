Daniel Read est professeur de sciences du comportement à la Warwick Business School. Il a publié des ouvrages dans de nombreux domaines de l'économie comportementale et de la psychologie cognitive. Il a occupé des postes de professeur à la Leeds University Business School, à la London School of Economics (lecteur) et à la Durham Business School (professeur), ainsi que des postes de visiteur à l'INSEAD, à la Yale School of Management et à la Rotterdam Business School.