Si vous avez peur des araignées, ne plus en voir devrait encore plus vous effrayer et voilà pourquoi

Les araignées pourraient-elles disparaître ?

Betsy Mason est une journaliste indépendante basée dans la baie de San Francisco. Elle est la coauteure, avec Greg Miller, de All Over the Map : A Cartographic Odyssey (National Geographic, 2018).

Je suis obsédée par les araignées sauteuses. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Bien que je n’aie jamais été hostile envers les araignées ni une arachnophobe, j’ai été assez ambivalente à leur sujet pendant la majeure partie de ma vie. Ensuite, j'ai découvert les araignées sauteuses : j'ai parlé de leur vision impressionnante (aussi bonne que celle d'un chat à certains égards !), de leur intelligence surprenante (elles font des projets !) et de la découverte qu'elles ont un sommeil paradoxal (et peuvent même rêver ! ). J'étais accro.

J'ai également appris que les araignées sauteuses pourraient être en déclin. Dans les forêts tropicales, il était facile de les trouver en quelques minutes, explique la biologiste comportementale Ximena Nelson, qui étudie les araignées sauteuses à l'Université de Canterbury à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Mais pour certaines espèces, la situation a changé au cours des deux dernières décennies. "Maintenant, je veux dire, dans certains cas, vous ne pouvez tout simplement pas les trouver du tout."

En fait, partout dans le monde, toutes sortes d'araignées semblent disparaître, explique le biologiste de la conservation Pedro Cardoso de l'Université de Lisbonne. Lui et un collègue ont interrogé une centaine d'experts et de passionnés d'araignées dans le monde entier sur les menaces auxquelles sont confrontés les animaux. « Il est plus ou moins unanime que quelque chose se passe », dit-il.

Mais il n’existe aucune donnée concrète pour le prouver. Pourquoi ? Il y a probablement un certain nombre de raisons, mais une explication possible revient sans cesse dans mes conversations avec les arachnologues : les gens n'aiment vraiment pas les araignées. Même parmi les animaux les moins populaires sur Terre, ils sont particulièrement vilipendés. Une étude récente a révélé que les gens pensent que les araignées sont l'espèce la plus effrayante et la plus dégoutante, battant les vipères, les guêpes, les asticots et les cafards.

Il est évident que cela constitue un problème pour l’araignée domestique qui se retrouve souvent à la réception d’un journal enroulé. Mais si notre dégoût signifie que les scientifiques ont du mal à trouver les fonds nécessaires pour les étudier, comme certains le soupçonnent, c'est aussi un problème pour les araignées au sens large. Pour la plupart des araignées potentiellement menacées, il n’existe pas suffisamment de données pour les considérer à des fins de protection. Nous ne pouvons pas aider les araignées si nous ne savons pas quelles espèces sont en difficulté, ni où et pourquoi elles disparaissent. Et si vous ne vous souciez pas de la perte d’araignées en soi, considérez que l’effondrement des populations d’araignées est une mauvaise nouvelle pour toute une série d’animaux et d'espèces, y compris nous.

Les scientifiques ont demandé à près de 1 800 personnes d’évaluer 25 espèces d’animaux en fonction du degré de peur et de dégoût suscité par une photo de chacune d’elles. L'araignée a obtenu des classements les plus élevés en termes de peur et de dégoût de la part d'un maximum de personnes que pour tout autre animal. L’araignée était également considérée comme la plus effrayante et presque la plus grossière.

Les raisons pour lesquelles les gens devraient se soucier des araignées sont solides. Premièrement, la grande majorité des araignées ne mordent pas et ne font pas de mal aux gens, malgré la désinformation généralisée dans les médias qui voudrait vous faire croire que la plupart des araignées sont là pour vous attaquer. En réalité, un nombre infime d’araignées sont dangereuses pour les humains. Au lieu de cela, elles s’attaquent aux insectes – notamment les moustiques, les cafards et les pucerons – qui nuisent réellement aux personnes dans leurs maisons, leurs jardins et leurs champs. Les araignées sont d’excellents moyens de lutte naturelle contre les nuisibles, mais elles sont souvent tuées par des pesticides destinés à ces mêmes insectes nuisibles. Ces produits chimiques toxiques nuisent également aux humains.

Les araignées sont une source de nourriture importante pour les oiseaux, les poissons, les lézards et les petits mammifères. Et il existe des avantages inexploités dont les humains pourraient bénéficier un jour – si les araignées ne disparaissent pas d’abord – tels que des applications potentielles pharmaceutiques et antiparasitaires dérivées des composés contenus dans leur venin, et des applications médicales et techniques basées sur leur soie incroyablement résistante.

Rien de tout cela n’est susceptible de vaincre l’aversion viscérale que ressentent tant de gens. La peur et le dégoût sont si forts et spécifiques que certains scientifiques suggèrent que les araignées représentent une catégorie cognitive unique dans notre esprit. Demandez aux gens de nommer une phobie, et je parie que l’arachnophobie est la première à laquelle ils pensent.

Mais il existe peut-être un moyen de remédier à la fois à l’animosité et au manque de données : nous devrions tous commencer à compter les araignées.

Changer d'avis

Les gens sont définitivement prêts à compter les choses pour la science. Plus d’un demi-million de personnes ont participé au Grand dénombrement annuel des oiseaux de basse-cour en 2023, identifiant plus de 7 500 espèces au cours de quatre jours en février. Bien sûr, les gens aiment beaucoup les oiseaux.

Mais la science citoyenne, ou communautaire, s'est également révélée efficace pour des projets à petite échelle portant sur des insectes et d'autres invertébrés, explique Helen Roy, écologiste au Centre britannique d'écologie et d'hydrologie de Wallingford et co-auteure d'une évaluation du potentiel de la science citoyenne dans la Revue annuelle d’entomologie 2022. Il offre aux gens la possibilité de faire partie de la science, voire de devenir des experts locaux. «Il y a encore des découvertes à faire aux portes des gens», dit Roy. «Et je pense que c'est extrêmement excitant».

Roy a récemment travaillé avec un étudiant diplômé qui a reçu près de 3 000 candidatures pour participer à un projet de science citoyenne sur la biodiversité des limaces. Oui, des limaces. Les 60 chanceux qui ont décroché cette mission sont sortis dans leurs jardins la nuit pendant 30 minutes, toutes les quatre semaines pendant un an, pour collecter et tenter d'identifier toutes les limaces et escargots qu'ils pouvaient trouver, avant de les envoyer vivants aux scientifiques. Non seulement les personnes qui recensent les limaces ont apprécié leur tâche, mais cela a également corrigé certaines des hypothèses qu'ils avaient sur les petits animaux gluants. « Ce ne sont pas tous des parasites », explique Roy. « La science citoyenne est une formidable opportunité de remettre en question la façon de penser des gens. »

Est-ce que cela pourrait fonctionner pour les araignées ? Le Musée d’histoire naturelle du Royaume-Uni à Londres a déjà montré qu’il en était capable à l’échelle nationale, avec son projet Fat Spider Fortnight sur iNaturalist, une plateforme en ligne populaire pour l’identification participative de plantes, d’animaux et bien plus encore. En 2021, des centaines de personnes au Royaume-Uni ont contribué à plus de 1 250 observations de 11 espèces d’araignées relativement grandes ciblées par le projet, notamment le tisserand vert et l’araignée crabe fleurie. Les entrées seront ajoutées au Spider Recording Scheme de la British Arachnological Society, qui collecte des observations depuis 1987.

Et il y a des raisons de croire que la connaissance des araignées peut changer la façon dont les gens les perçoivent, même dans des cas extrêmes. L'auteure australienne Lynne Kelly avait tellement peur des araignées qu'il était devenu difficile pour elle de simplement faire une randonnée ou d'être dans son jardin. Mais elle a réussi à vaincre son arachnophobie et accueille aujourd’hui des araignées dans son jardin et même dans sa maison. L’apprentissage a fait la différence, explique Kelly, qui a écrit un livre sur sa transformation. Être capable d’identifier les espèces et de comprendre leurs habitudes a rendu leur comportement moins erratique. Elle a commencé à considérer les araignées domestiques comme des colocataires inoffensives et, finalement, des amies. "L'un des secrets était que je leur donnais des noms", dit-elle. « Leur donner des noms a fait d’eux des individus. Ce n’était donc pas « Ack ! Araignée !’ C’était : ‘Voilà Fred.’ »

Les personnes qui méprisent habituellement les araignées peuvent également changer d’avis après avoir fait la connaissance de leurs voisins à huit pattes. C'est ce qui est arrivé à Randy Supczak, un ingénieur à San Diego, après avoir croisé une araignée dans son allée en 2019.

«Cela m'a un peu fait flipper», dit Supczak. Il s'est donc connecté, a trouvé un groupe Facebook dédié à l'identification des araignées et a mis en ligne une photo : c'était une fausse veuve noire. Il a lu que l'espèce est nocturne. « Alors je suis sorti ce soir-là avec une lampe de poche et j’ai été choqué par ce que j’ai vu », dit-il. "Un peu partout, des araignées."

Quelque chose dans la découverte de ce monde caché d’araignées a attiré la curiosité de Supczak. « Immédiatement, j’étais obsédé par l’idée d’en apprendre davantage à leur sujet. » Depuis lors, il est devenu un évangéliste des araignées et a créé son propre groupe Facebook où il aide les habitants de San Diego à identifier et à en apprendre davantage sur les araignées locales. Il a découvert qu’un peu de connaissances peut transformer quelqu’un qui avait l'habitude d'éradiquer les araignées en un protecteur des espèces. «Je considère que c'est une grande réussite», dit-il. "Je vais prendre cela."

Déterminer l'espèce précise d'araignée nécessite souvent une expertise et un microscope, mais identifier la famille et parfois le genre auquel appartient une araignée est quelque chose que presque toute personne possédant un appareil photo de smartphone peut faire.

L'écologiste et ambassadrice autoproclamée des araignées, Bria Marty, a testé si l'apprentissage des araignées pouvait changer la façon dont les gens les percevaient dans le cadre de son projet de thèse de maîtrise à la Texas State University à San Marcos. Elle a recruté des étudiants pour trouver et identifier les araignées à l'aide d'un guide illustré, puis télécharger des photos sur iNaturalist. Marty, actuellement doctorant à la Texas A&M University-Corpus Christi, a interrogé les participants avant et après l'activité, et une chose est ressortie : par la suite, les gens ont déclaré être beaucoup moins susceptibles de réagir négativement à une araignée. « Faire une activité comme celle-ci aide vraiment beaucoup à lutter contre la peur », dit-elle.

Ce type de changement est connu pour arriver aux utilisateurs d'iNaturalist, explique Tony Iwane, coordinateur de sensibilisation et de soutien de la plateforme et amoureux des araignées. Il m’a dirigé vers un fil de discussion sur le forum de discussion du site sur la manière dont ma contribution à iNaturalist a aidé les gens à surmonter leur peur des araignées, les utilisateurs partageant leur espèce d'araignée a permis de changer leurs sentiments et leur rapport aux araignées. Pour @mira_l_b, il s'agissait de l'espèce particulièrement petite Talavera minuta de Salticid (araignée sauteuse). « Si je me retrouve confrontée à des peurs de toute une vie et à roucouler doucement devant de minuscules Salticidae », a-t-elle écrit, « alors il y a de l'espoir pour nous tous ! »

Quand j'ai finalement compris comment trouver des araignées sauteuses dans mon quartier, cela ne m'a fait que les apprécier encore plus. Parfois, elles sautent avant que je puisse les voir suffisamment pour les identifier ou prendre une photo avec mon téléphone. Mais d’autres fois, elles s’arrêtent, se retournent et me regardent droit dans les yeux. Quelque chose dans le fait de croiser les yeux d'un animal d'un demi-centimètre de long si différent de nous m'étonne. Cela permet de faire également de jolies photographies.

Les araignées comptent

Si ne serait-ce qu’une fraction du nombre de personnes qui comptent les oiseaux étaient prêtes à faire de même pour les araignées, cela générerait-il des données qui pourraient faire une différence significative ? Dimitar Dimitrov, un arachnologue qui étudie l'évolution de la diversité des araignées au musée universitaire de Bergen en Norvège, pense que c'est possible.

Lors d’une interview en 2021 pour un article sur la cognition des araignées, Dimitrov a déploré le manque d’attention scientifique et de financement que les araignées reçoivent par rapport à d’autres animaux comme les oiseaux : « Je pense qu’il y a plus d’ornithologues que d’espèces d’oiseaux. » J'ai demandé si la science citoyenne pouvait aider à combler cette lacune. "Certainement, je pense que c'est la voie à suivre", a-t-il déclaré.

Nous en savons si peu et la biodiversité décline si rapidement, m’a-t-il dit, que même le niveau de financement que les gouvernements nationaux peuvent mobiliser pour la science traditionnelle ne suffit pas à répondre à l’ampleur et à l’urgence du défi. Mais impliquer le public peut avoir un impact important en peu de temps, a déclaré Dimitrov. "Tous ces gens qui, pendant leur temps libre, font cette activité comme passe-temps, quelques heures ici et là, cela peut en fait apporter une énorme quantité d'informations qui sont probablement capables de changer qualitativement ce que nous savons sur la nature et la diversité biologique."

Bien entendu, identifier les araignées n’est pas la même chose qu’identifier les oiseaux. La plupart des araignées sont nocturnes et leur vie peut être éphémère et saisonnière, nécessitant peut-être plus d'un comptage par an. Et dans de nombreux cas, l’espèce ne peut être identifiée sans examiner les parties reproductrices au microscope. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous demande de faire cela : une photo décente peut souvent donner une identification au niveau du genre, et parfois même de l'espèce, avec l'aide d'arachnologues et de passionnés d'araignées amateurs comme Supczak. Même le simple fait de déterminer à quelle famille appartient une araignée, qu'il s'agisse d'une araignée tisserande ou d'une araignée trappe par exemple, peut constituer une donnée scientifique utile, explique Dimitrov.

Cardoso, de l’Université de Lisbonne, s’est montré enthousiaste lorsque je l’ai interrogé sur le potentiel d’un projet scientifique citoyen mondial visant à collecter des données sur les araignées.« Je pense que ce sera vraiment, vraiment passionnant », dit-il. « Nous aurons juste besoin d’avoir cette masse critique dans différents pays pour démarrer cela. »

Peut-être ferez-vous partie de cette masse critique si un décompte mondial des araignées est réalisé. En attendant, parcourez votre maison ou votre jardin, trouvez des araignées, téléchargez les photos et découvrez qui elles sont.

Je sais que les araignées ne plairont pas à tout le monde de la même manière que les oiseaux. Elles n’ont pas de belles plumes et ne chantent pas de magnifiques airs. Mais elles ne s’envoleront pas non plus pendant que vous essayez de prendre une photo, surtout si elles traînent dans une toile.

Et si vous trouvez une araignée sauteuse, elle pourrait bien se retourner et regarder directement la caméra, prête pour son gros plan.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.