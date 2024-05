Seul en scène : "De la morue (conférence décalée n°6)" : heuristique “hilharengte“ de la morue

La démarche adoptée par Fr. Ferrer est des plus réjouissantes :

sa conférence évolue avec un égal bonheur et une grande maestria entre culture, sciences (exactes ou humaines) et fantaisie ;

le comédien savant déploie une réelle virtuosité non seulement à multiplier les digressions inattendues, mais aussi et surtout à retomber sur ses pieds, c’est-à-dire retrouver la morue là où on ne l’attendait plus du tout (par exemple dans… la braguette du roi Henri VIII d’Angleterre !).

De fait, en abordant de la manière la plus serrée possible la morue en Terre-neuve, il administre la preuve que la question convoque aussi bien le libéralisme, le capitalisme et la puissance nord-américaine que les Lettres (Alexandre Dumas), l’histoire (Jules Michelet, la reine Margot), la religion catholique, ou encore Brigitte Bardot, par le truchement de son combat pour les bébés phoques...

On ne vous “divulgâchera“ pas la démarche conduisant Fr. Ferrer à conclure doctement que, pour rétablir la morue dans ses droits en Terre-Neuve, il faut… manger des pénis de phoque !

Frédéric Ferrer anime remarquablement sa présentation, qui n’a rien de statique, car le comédien joue parfaitement de son corps pour appuyer ses démonstrations échevelées.