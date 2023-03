"Sens dessus dessous" d'André Dussollier : le plaisir de s'entendre dire

« Et puis je peux penser./ Pour bien penser, faire le noir… /Mettre ma main sur mes deux yeux… ne plus rien voir. / Regarder bien au fond de moi-même… évoquer Ma Volonté, ma Conscience et ma Mémoire… Et puis aussi Ma Fantaisie ! (…) Oui, les voilà… les voilà bien toutes les quatre ! /Ma Conscience à la fenêtre est accoudée/ Avec son teint d’albâtre/ Et son air de bouder…/ Ma Volonté sur le divan s’est assoupie/ Dans sa robe grisâtre… /Ma Fantaisie est accroupie/ Auprès de l’âtre… /Et tandis/ Qu’elle noue en riant les franges du tapis, /À mon oreille bien tendue Ma Mémoire déjà me dit :/ « Te souviens-tu ? » /Ah ! Que c’est bon d’être tout seul avec soi-même ! » Sacha Guitry dans Un soir quand on est seul (éditions Omnibus)