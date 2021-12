Ségolène Royal : « Je suis disponible »

Elle avait été congelée au Pôle Nord. Les manchots, se déhanchant, venaient la contempler dans son bloc de glace. Les phoques rampaient pour la voir. Et les ours blancs tentaient de briser sa carapace glacée pour la serrer dans leurs bras.

Puis le réchauffement climatique a fait son oeuvre et tout à fondu. Ainsi Ségolène Royal nous est revenue plus fraîche et plus pimpante que jamais. Car le froid ça conserve.

Et, en très grande forme, elle s’est sauvagement acharnée sur Anne Hidalgo, la candidate officielle du PS (sans doute plus pour longtemps). La maire de Paris avait déjà été piétinée par Mélenchon, Roussel et Jadot qui avaient jugé grotesque sa proposition d’une Primaire Populaire afin de désigner le meilleur candidat de gauche possible pour 2022.

Anne Hidalgo n’était plus qu’une loque misérable saignant de toutes parts. Mais elle respirait encore. Ségolène Royal s’est chargée de lui donner le coup de grâce. « Elle a trompé les électeurs. Un jour, elle récuse la Primaire Populaire, un autre elle l’accepte. Qu’elle se désiste ! ».

Mais alors qui pour la remplacer ? Ségolène Royal a aussitôt pensé que ça devrait être elle-même. « Si on me le demande, je suis disponible », a-t-elle déclaré. Nous nous réjouissons à l’avance de la compétition qui va s’ouvrir à gauche.

François Hollande a envie d’y aller. Christiane Taubira aussi. Depuis quelques années, la boxe s’est ouverte aux femmes qui ont le droit de monter sur un ring.