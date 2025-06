© AFP or licensors

Airbags

Scandale Takata : mais qui va indemniser les automobilistes qui ne peuvent plus utiliser leurs voitures équipées d’airbags défectueux ?

Le rappel massif de véhicules équipés d’airbags défectueux de la marque Takata s’intensifie en France après un second décès confirmé. Ce sont désormais 2,5 millions de voitures qui sont potentiellement concernées, dont 1,7 million immobilisées par une mesure d’urgence. À la tête de l’association 40 millions d’automobilistes, Pierre Chasseray sonne l’alerte : « rouler avec un airbag Takata, c’est jouer à la roulette russe ». Il appelle à vérifier son véhicule, exiger le remplacement gratuit et réclamer un véhicule de prêt si nécessaire. Mais l'action collective en justice semble illusoire : Takata est en faillite, les constructeurs sont eux-mêmes victimes, et les procédures judiciaires pourraient durer des années. L’urgence est ailleurs : agir vite pour retirer des routes des voitures potentiellement mortelles.