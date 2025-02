© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kash Patel + Elon Musk = attachez vos ceintures

Scandale Epstein : vers du (retentissant) nouveau du côté du FBI

Peu connu hors des États-Unis, l'ex-procureur fédéral et avocat "Kash" Patel est la figure flamboyante du Trumpisme judiciaire. Or cet épouvantail des progressistes de Washington, confirmé par le Sénat, devient le 13e directeur du FBI (Federal Bureau of Investigations) police judiciaire fédérale fondée en 1908 mais vraiment opérationnelle en 1924.