Scandale des Ehpad : mais les enfants et les petits-enfants sont aussi coupables !

La famille c’était naguère les parents, les enfants, les grands-parents, les arrières grands-parents. Les plus jeunes s’occupaient des plus âgés. Et leur tenaient la main jusqu’à leur dernier souffle.

Puis est venue la famille bourgeoise, étriquée et égoïste. Un couple et leurs enfants. Rien d’autre. Elle a éloigné d’elle des vies jugées inutiles parce que abîmées, atteintes par Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Pour ce faire, on a créé des maisons de retraite comme le montre le scandale des Ehpad où on parque des vieillards grabataires, infantilisés qui sont maltraités et mal-nourris, déshumanisés. Loin des yeux, loin du cœur.

Il y a des civilisations ou les vieux, qu’on appelle chez nous seniors pour faire bien, sont entourés d’affection même si le spectacle qu’ils offrent n’est pas toujours très beau à voir. Tel est le cas chez les Chinois qui jamais ne chasseraient leurs ancêtres de leur demeure. Tel est le cas chez les Juifs auxquels leur longue et douloureuse histoire a appris le sens de la vie humaine même au bord de la mort.

Mon père est décédé chez lui. Je lui ai tenu la main jusqu’au bout. Ainsi en est-il chez les Africains où la famille, au sens clanique du mot, continue à vivre avec les vieux jusqu’à leur mort. Et chez nous ? On les éloigne en payant très cher. C’est une façon de se débarrasser d’eux, de les abandonner et parfois de les abandonner tout court.

Quand j’habitais Avenue Daumesnil, au dernier étage de l’immeuble, il y avait à côté de notre appartement un petit studio. Il était occupé par une vieille dame qui n’avait plus toute sa tête. Personne, jamais personne ne venait la voir. Quand l’ascenseur s’arrêtait, c’était toujours pour nous. La pauvre dame avait peur de tout. Elle avait installé une caméra devant sa porte pour filmer d’éventuels agresseurs. Sa télévision marchait jour et nuit afin de faire croire aux éventuels cambrioleurs qu’il y avait beaucoup de monde dans son appartement.

De temps en temps, elle entrouvrait sa porte pour mes enfants. Elle leur donnait un peu d’argent et ils allaient lui faire des courses. Parce qu’il était inconcevable pour nous de la laisser dans sa solitude. Puis un jour, on a entendu des bruits à notre étage. Pas celui de la télévision qui s’était éteinte. Le bruit d’une porte qu’on force.

Je suis sorti voir. Des pompiers emmenaient le corps de la vieille dame. Elle était morte seule. Le lendemain, de nouveau des bruits sur le palier. De nouveau nous sommes sortis pour voir. Il y avait là le bailleur et un bonhomme d’une cinquantaine d’années. J’ai demandé au bailleur qui c’était. Il m’a répondu : « c’est le fils de la dame ». Le fils était venu pour récupérer les objets et les meubles de sa mère qu’il n’avait jamais daigné voir. C’est une histoire bien française.

