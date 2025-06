Eaux

Scandale des eaux : encore une « affaire d’Etat » ?

Un rapport sénatorial explosif, publié le 19 mai, met en lumière de graves irrégularités dans le traitement des eaux minérales par Nestlé Waters. Utilisation de méthodes interdites, inertie des autorités, lobbying intense et dissimulation à haut niveau : derrière les bouteilles de Vittel, Hépar ou Perrier, se dessine une potentielle affaire d’État, impliquant jusqu’à Matignon et l’Élysée. Santé publique, responsabilité politique et connivences : enquête sur un scandale sous haute pression.