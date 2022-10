Savez-vous ce que les initiales PAR veulent dire ? « Préparation au retour » !

L’État a en effet décidé de loger à Saint-Lys une centaine de demandeurs d’asile dégoûtés.

Préparation au départ (le plus rapide possible) serait mieux non ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Saint-Lys est une petite commune sans histoire de Haute-Garonne. Mais soudainement, il lui arrive des histoires non souhaitables. À cause de l’État.

L’État a en effet décidé de loger à Saint-Lys une centaine de demandeurs d’asile dégoûtés. Pour ce faire, il a acheté à prix d’or (deux millions d’euros) un bâtiment de la commune.

Il sera transformé en une PAR (préparation au retour). Un mot tout nouveau tout beau. Nous, on croyait que les centres de rétention suffisaient …

Ainsi Macron tient sa promesse d’installer des migrants à la campagne. Car, paraît-il et selon lui, on manque là-bas de main d'œuvre. Le maire PS de Saint-Lys ne veut pas de ces migrants. Et il est soutenu en cela par tous ses administrés. Il est de gauche mais ça ne l’empêche pas d’avoir les yeux ouverts.

On ne voit pas pourquoi ni comment les demandeurs d’asile dégoûtés devraient être préparés au retour. Peut-être les enverra-t-on chez eux pour quelques jours, pour voir si ils s’y plaisent toujours ? Peut-être leur expliquera-t-on que là-bas, les abayas et les qamis sont moins chers qu’en France ? Et peut-être leur expliquera-t-on que leurs femmes et filles pourront se baigner librement là-bas en burkinis ? Il s’agit quand même de les renvoyer chez eux en terre inconnue. Mais PAR ça sonne tellement bien …