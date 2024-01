Sandrine Rousseau se réjouit de la baisse de la natalité en France

Sandrine Rousseau.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La députée écolo féministe s’exprimait, dit-elle, en tant qu’"éconoomiste" (c’est effectivement sa formation). Elle a déclaré qu’il était souhaitable qu’on fasse moins d’enfants.

Effectivement, moins il y aura d’humains dans le monde, mieux il se portera. Car - suivons son raisonnement - les hommes polluent. Et la Terre en souffre.

La Terre, toujours selon Sandrine Rousseau, ne s’en portera que mieux.

Absurde, alors qu’elle prétend être économiste : car alors s’il y a moins d’enfants, qui paiera les retraites. Et c’est le cadet des soucis de Sandrine Rousseau. Ce qu’elle veut, c’est sauver la Terre, la déesse Gaïa comme on dit de par chez elle.

Mais elle n’arrive pas à la cheville de l’ancien ministre et député du nom d’Yves Cochet. Ce dernier vit dans une cabane au fond des bois. Il fait pousser ses choux et ses navets pour se nourrir. Il ne boit pas de lait car il est sensible à la souffrance animale. Les vaches ont donc droit à toute sa compassion.

Yves Cochet et Sandrine Rousseau feraient un couple parfaitement assorti.

Et comme il faut un happy end à cette histoire, nous écrirons “ils vécurent heureux sans avoir d’enfants”. Notons en passant que Sandrine Rousseau a trois gosses. Trois de trop ?

Ps : Sandrine Rousseau est toujours à l'affût de l’actualité. Evoquant la révolte paysanne, elle a dit “ce que font les agriculteurs est inadmissible”. Elle a dit ça le jour même ou une paysanne et sa fille ont été tuées à un barrage routier. C’est honteux.