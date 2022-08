Salman Rushdie : les vomissures des journaux iraniens...

Salman Rushdie a été attaqué et les journaux iraniens saluent l'acte.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La presse de Téhéran est supposée être diverse et libre. Il y a là-bas des journaux que les agences de presse qualifient de « conservateurs » et de « réformateurs ». « Conservateurs » est aussi un mot qui désigne en Occident certaines personnes tout à fait inoffensives.

Le terme « journaux islamistes » serait sans doute plus approprié. Et voilà ce qu’on peut lire dans les journaux islamistes de Téhéran. L’un d’eux écrit : « nous baisons la main qui a porté un coup à l’apostat et vicieux Salman Rushdie ». Un autre est plus précis et salue « le rasoir qui a touché le cou de l’apostat ». Mais comme cette presse est libre, un autre journal apporte la contradiction en décrivant ceci : « l’attentat contre Salman Rushdie est l’oeuvre d’un complot visant à favoriser l’islamophobie ».

Des attentats « visant à favoriser l’islamophobie », il y en a eu de nombreux en Europe, en France, aux Etats-Unis. Nul doute que les journaux islamiques de Téhéran nous préciseront bientôt si derrière eux il y avait la CIA, les services secrets français ou le Mossad.

On vous l’a dit, la presse de Téhéran est libre et riche de sa diversité. Notons que l’Iran « dément catégoriquement » tout lien avec l’assaillant. Mais dans le même temps, le pouvoir de Téhéran précise que Salman Rushdie « a attiré la colère de Dieu ». L’Iran n’a donc aucun lien avec l’assaillant. Mais ça ne l’empêche pas de l’applaudir.

