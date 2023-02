Saint-Valentin en vue : tout ce qu’il faut savoir sur ce qui fait une vie sexuelle épanouie

Le sexe est plus une affaire de connexion avec l'autre que de technique.

Nicola Jones est une journaliste et rédactrice scientifique indépendante qui vit à Pemberton, en Colombie-Britannique. Pour en savoir plus sur elle et son travail, consultez son blog .

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Le moment le plus malheureux dans le bureau d'un sexologue se situe autour de la Saint-Valentin, affirme le Dr Peggy Kleinplatz, professeur à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. "C'est le jour où je vois les couples les plus malheureux, les couples les plus angoissés", dit-elle.

La pression et les attentes élevées peuvent s'avérer une combinaison explosive pour les personnes qui ont déjà du mal avec leur vie sexuelle. Il s'avère que le sexe n'est pas aussi facile ou simple que la culture populaire pourrait nous le faire croire.

Kleinplatz, formée en tant que psychologue clinique et sexologue, a passé de nombreuses années à démêler les nombreuses raisons de l'insatisfaction sexuelle. En 2018, elle a rédigé une revue de l'histoire du traitement des dysfonctionnements féminins dans l'Annual Review of Clinical Psychology, examinant les façons controversées dont la sexualité des femmes en particulier a été considérée et traitée au fil des décennies, et ce qui pourrait être la meilleure voie à suivre. Elle est directrice de l'équipe de recherche sur les expériences sexuelles optimales à l'Université d'Ottawa ; en 2020, elle a coécrit le livre Magnificent Sex : Lessons from Extraordinary Lovers, inspiré des résultats de son étude à long terme sur les couples.

Les recommandations issues de ses recherches et de celles de ses collègues sur la manière de construire une vie sexuelle plus connectée et plus épanouie sont désormais affinées et mises en œuvre sur les divans des sexologues. Cette interview a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Nicola Jones : L'une des raisons pour lesquelles les couples se retrouvent dans votre cabinet est le décalage entre leurs préférences : l'un des partenaires veut peut-être faire l'amour plusieurs fois par jour, et l'autre moins d'une fois par mois. Est-ce fréquent ?

Peggy Kleinplatz : Il s'agit du problème le plus souvent présenté dans les cabinets de sexologues.

Si les couples se présentent dans nos cabinets, ce n'est pas à cause d'un problème chez l'un ou chez l'autre, mais parce qu'il y a une divergence entre eux, que nous appelons divergence du désir sexuel.

Cela peut être problématique car la sexualité représente un élément central de l'identité d'une personne. Les sentiments de rejet lorsque votre partenaire n'a pas envie de faire l'amour, et les sentiments d'obligation lorsque vous ne voulez pas blesser votre partenaire, sont énormes. Beaucoup de couples finissent par fonder leur image de soi sur le fait qu'ils correspondent ou non à leur partenaire en termes de désir et de fréquence.

Examinons les deux côtés de la médaille. Tout d'abord, nous avons des personnes qui ont une très forte libido. S'agit-il d'un "trouble" ?

Si l'on se réfère aux premières éditions du manuel de diagnostic connu sous le nom de DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), publié par l'Association américaine de psychiatrie dans les années 1950, on y trouve une liste de problèmes liés à un désir excessif. Chez les femmes, on parle de nymphomanie ; le diagnostic correspondant pour les hommes est le satyriasis. Le diagnostic de nymphomanie chez une femme était assez grave. Dans les années 1950, un traitement possible était la thérapie électroconvulsive ou la lobotomie frontale. Les hommes qui avaient beaucoup de sexe, et beaucoup de désir sexuel, ne recevaient généralement pas de diagnostic et étaient plutôt perçus comme normaux.

Puis arrive la révolution sexuelle. Et tout d'un coup, l'idée que "trop" était pathologique a été abandonnée. En 1980, le DSM-III a supprimé le diagnostic de trop de désir et l'a remplacé par celui de trop peu de désir. En théorie, nos diagnostics sont censés être objectifs, empiriques, sans valeur. Mais l'histoire de nos diagnostics en dit long sur les valeurs sexuelles et sociales.

Comment la perception clinique d'un manque de désir a-t-elle évolué au fil du temps pour les hommes et les femmes ?

En 1980, les auteurs du DSM ont également déclaré : "Nous devons faire quelque chose contre les préjugés sexistes qui existaient dans le premier DSM et le DSM-II." À partir de 1987, ils parlent de "trouble du désir sexuel hypoactif" pour les hommes et les femmes, lorsque le manque de désir provoque une détresse.

Mais lorsque nous sommes arrivés au DSM-V de 2013, ils ont à nouveau changé d'avis. Ils ont décidé d'avoir la dysfonction érectile et le trouble du désir sexuel hypoactif, séparément, pour les hommes. Mais pour les femmes, ils ont dit de les regrouper sous le terme de "trouble de l'intérêt/excitation sexuel féminin".

Cette décision de regrouper le désir et l'excitation était-elle une bonne idée ? Et par désir, nous entendons la fréquence des envies de sexe ou des fantasmes sexuels ; par excitation, nous entendons la réponse physiologique et psychologique aux stimuli sexuels.

Je pense que les cliniciens ont l'obligation de faire la part des choses. Si vous entrez dans le cabinet de votre médecin et lui dites : "J'ai mal au ventre", c'est à lui de déterminer si vous avez mangé quelque chose qui vous a donné une intoxication alimentaire, si vous avez un ulcère ou si vous avez un cancer dans l'abdomen, n'est-ce pas ? Je pense donc que lorsqu'il s'agit de problèmes sexuels, il est tout aussi important que ce soit au clinicien de déterminer s'il s'agit d'un problème lié à l'excitation ou au désir, que le patient soit un homme, une femme, un trans, un non-binaire, etc.

Certains cliniciens peuvent recommander un compromis chez un couple confronté à une divergence de désir sexuel. Est-ce une bonne idée ?

C'est une mauvaise idée. Aucun des deux partenaires n'obtient ce qu'il désire réellement. Les cliniciens se retrouvent avec des patients rancuniers qui ne font pas confiance à leur jugement.

L'une des raisons pour lesquelles cela ne fonctionne pas est que le clinicien est piégé dans le traitement d'un symptôme d'un problème, formulé en termes de fréquence, plutôt que d'aller au cœur de ce que ce symptôme représente. Il peut s'agir d'un problème interpersonnel, comme une difficulté à gérer les conflits. Ou bien il peut être lié à la qualité du sexe lui-même.

Ce qui semble être un problème de faible désir sexuel peut être la preuve d'un bon jugement, voire d'un bon goût. Si je vous demandais de penser à la dernière fois que vous avez fait l'amour et aux sentiments qui vous habitent, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir dans quelle mesure ces sentiments sont plutôt de l'ordre de l'anticipation, du genre "j'en veux plus", ou plutôt de la crainte. Il est rationnel d'avoir un faible désir pour des rapports sexuels indésirables.

Si le problème est le mauvais sexe, et que la solution est un meilleur sexe. Y a-t-il eu beaucoup de recherches scientifiques à ce sujet ?

La plupart des recherches se sont concentrées sur la façon de prendre le mauvais sexe et de le rendre moins mauvais. Mais la plupart des gens ne veulent pas d'une sexualité simplement "pas mauvaise" ou médiocre. La plupart des gens veulent du sexe qui les fasse se sentir vivants dans l'étreinte de l'autre. En 2005, notre équipe de recherche a commencé à étudier les personnes qui avaient des relations sexuelles profondément satisfaisantes. Nous voulions étudier ce qu'ils faisaient de bien, afin d'apprendre d'eux.

Qui étaient ces personnes - avec qui avez-vous parlé ?

D'après mon expérience clinique, les personnes qui m'avaient le plus impressionné étaient des sexagénaires, des septuagénaires et des octogénaires qui, en raison de changements dans leur vie, d'une maladie, d'un handicap, d'un vide parental ou de la perte d'un proche, devaient réinventer la sexualité. Il m'est venu à l'esprit d'étudier d'autres personnes qui ont été marginalisées et qui, de la même manière, ont été contraintes de réinventer, de redéfinir ou de réenvisager le sexe.

Nous avons donc étudié différents types de personnes en situation de minorité sexuelle, de genre et de relation : des sexagénaires, des septuagénaires et des octogénaires, des personnes LGBTQ+, des personnes ayant des relations non monogames consensuelles, des personnes adeptes du kink, etc. Toutes ces personnes ont dû faire des choix conscients sur ce à quoi elles voulaient que leur vie sexuelle ressemble.

Pour la toute première étude, que nous décrivons dans notre livre, nous avons étudié 75 personnes, les interrogeant chacune entre 42 minutes et près de deux heures.

Qu'avez-vous appris sur le sexe magnifique ? S'agit-il uniquement d'orgasmes ?

Contrairement à ce que nous entendons dans les médias grand public, à savoir que le sexe magnifique est une question de trucs, d'astuces, de techniques et de jouets qui aboutissent à un orgasme foudroyant, chez les personnes que nous avons étudiées et que nous appelons "amants extraordinaires", l'orgasme n'est ni nécessaire ni suffisant pour que le sexe soit "magnifique". Les qualités qui font que le sexe vaut la peine d'être désiré sont plus profondes et moins axées sur la technique.

Chaque expérience érotique est différente, mais pratiquement tous les amants extraordinaires ont décrit les mêmes huit composantes et sept facteurs facilitants.

Quelles étaient ces composantes et ces facteurs de facilitation ?

Deux des composantes que les gens ont eu tendance à mentionner assez souvent sont l'incarnation, l'absorption dans le moment présent, la présence et la vie ; et le fait d'être en phase et connecté à l'autre personne, tellement fusionné que vous ne pouvez pas dire où une personne commence et où l'autre s'arrête. C'est quelque chose d'extraordinaire que d'être pleinement incarné dans un autre être humain, tout en étant réellement en phase avec lui.

Les autres composantes sont : l'intimité érotique, la communication empathique, l'authenticité, la vulnérabilité, l'exploration de la prise de risque et du plaisir, et la transcendance. Par communication empathique, j'entends non seulement la communication verbale, mais aussi le fait d'être tellement en phase avec son partenaire que l'on peut pratiquement sentir dans sa propre peau la façon dont il souhaite être touché le plus. Un participant a décrit la transcendance comme suit "Une expérience de flottement dans un univers de lumière, d'étoiles, de musique et de paix sublime."

Y avait-il des différences révélatrices entre, par exemple, les hommes et les femmes ?

Dans la littérature, on présume souvent, et on a peut-être même des preuves, qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les LGBTQ et les hétéros, les monogames et les non-monogames, etc. Mais au cours de nos recherches, nous avons constaté que l'expérience de ce que nous appelons aujourd'hui le "sexe magnifique" était indiscernable entre ces différents groupes.

Seules deux personnes - moi et ma doctorante de l'époque, Dana Ménard, aujourd'hui Dr Dana Ménard à l'Université de Windsor - savaient qui était qui. Tous les autres membres de l'équipe de recherche ne voyaient que les transcriptions écrites dépersonnalisées. Et ils regardaient les transcriptions et faisaient des suppositions sur l'identité du participant et leurs suppositions étaient inexactes. Les personnes qu'ils pensaient être des hommes se sont avérées être des femmes, les personnes qu'ils pensaient être perverses étaient des personnes qui s'identifiaient plutôt comme sages, et vice versa. Ce qu'il faut pour qu'une personne brille dans le noir était pratiquement universel parmi nos participants.

Avez-vous entendu des histoires particulièrement frappantes ?

Nous avons par exemple interrogé un couple de septuagénaires semi-retraités. Ces personnes ont déclaré : "Nous avions l'habitude de faire l'amour trois fois par semaine. Maintenant, nous sommes septuagénaires, alors nous ne faisons l'amour qu'une fois par semaine. Lorsque nous rentrons du travail le jeudi, nous nous rendons dans notre cuisine pour commencer les "préliminaires" : nous coupons des fruits, des légumes, suffisamment de choses saines pour avoir assez de nourriture pour tenir jusqu'à notre retour au travail le lundi matin, sans avoir à sortir du lit. Nous n'avons pas à faire la vaisselle. Nous n'avons rien d'autre à faire que de faire l'amour l'un avec l'autre pendant trois jours et demi. Donc, on ne fait l'amour qu'une fois par semaine maintenant. Mais ça dure du jeudi après-midi au lundi matin."

C'est un exemple extraordinaire, mais il illustre bien un thème récurrent de votre livre, à savoir la volonté de consacrer une énergie, un temps et un dévouement considérables à la recherche d'une bonne vie sexuelle.

Oui. L'un des mythes que nous entendons constamment dans les médias grand public est que le sexe doit être naturel et spontané. Et nous voyons ce même mythe réitéré dans le porno. La réalité est que des amants extraordinaires choisissent de consacrer du temps et de l'énergie à cette activité des plus précieuses. C'est une leçon cruciale pour nous tous. Les grands amants se forment, ils ne naissent pas comme ça.

Vos recherches ont-elles débouché sur des applications cliniques ?

Vers 2012, nous avons commencé à étudier : Comment pourrions-nous prendre les leçons des amants extraordinaires et les appliquer aux couples qui souffraient d'une discordance du désir sexuel ? Et cela pourrait-il réellement les aider ?

Beaucoup de psychothérapies sont coûteuses. Et elle est hors de portée des personnes ayant un budget limité ou une assurance limitée. Étant donné que l'un des fondements de notre travail en tant qu'équipe de recherche est la justice sociale, nous avons décidé d'être aussi inclusifs que possible en mettant en place une thérapie de groupe. Nous avons mis au point une intervention de huit semaines pour aider les couples à devenir plus vulnérables, authentiques, enjoués, etc.

Cela fonctionne-t-il ?

Nous avons passé 10 ans à faire des recherches sur ce sujet - et ça marche. C'est le cas.

Sur deux échelles psychométriques de satisfaction et d'épanouissement sexuels, nous constatons des changements cliniquement significatifs et statistiquement significatifs chez les couples du début à la fin de l'intervention. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces changements semblent se maintenir six mois plus tard : Il y a des changements durables dans leur épanouissement sexuel. Les participants décrivent des améliorations notables en matière de confiance, de créativité, d'incarnation, de négociation du consentement et de communication empathique.

Comment la pandémie a-t-elle affecté votre travail ?

Dès la première année de la pandémie, nous avons entendu dire qu'il y avait de plus en plus de couples en difficulté, parce qu'ils étaient à la maison 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qu'ils travaillaient à la maison 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qu'ils s'occupaient de leurs enfants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les mariages étaient tendus.

Nous avons transféré la thérapie de groupe en ligne, en utilisant une plateforme conforme à la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Et nos données, à mon grand étonnement, ont montré que la thérapie de groupe en ligne est tout aussi efficace, ce qui la rend encore plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Cela signifie qu'ils n'ont pas à payer de parking, à payer des baby-sitters, à s'inquiéter de la conduite en hiver ou de la façon de trouver un sexologue au milieu de l'Iowa. Nous formons maintenant des gens dans le monde entier qui obtiennent les mêmes résultats efficaces.

Sur quoi vous concentrez-vous maintenant ? De nouveaux projets en cours ?

Nous nous concentrons maintenant sur l'offre de cette approche thérapeutique à un autre groupe de personnes qui en a vraiment besoin : les couples confrontés au cancer. Le cancer lui-même peut avoir un effet dévastateur sur la vie sexuelle d'une personne, tout comme la chimiothérapie, la radiothérapie et les interventions chirurgicales qui sont souvent nécessaires pour sauver des vies. C'est donc ce que nous faisons actuellement : appliquer ce que nous avons appris au cours de Covid-19 sur l'efficacité de la thérapie de groupe en ligne aux couples confrontés au cancer, à tous les stades, du diagnostic à la survie. Pourquoi ne pas profiter de la vie aussi longtemps que nous vivrons ?

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.