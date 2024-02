"Sadeh 21".

Né en 1952 à Mirza en Israël, Ohad Naharin est chorégraphe résident de la Batsheva Dance Company, compagnie qu’il a intégrée en 1974. Sur invitation de Martha Graham, il poursuit sa carrière à la School of American Ballet et à la Juilliard School. C’est aussi à New-York qu’il présente ses premières chorégraphies, dont plusieurs pour la Batsheva Dance Company et pour le Nederlands Dans Theater qui tournent dans le monde entier. Ohad Naharin est nommé directeur artistique de la Batsheva Dance Company en 1990 et fonde le Batsheva - The Young Ensemble, ballet junior de la compagnie la même année. Au fil de recherches sur le mouvement, il met au point le langage « Gaga », centré sur le développement des sensations et l’imaginaire du corps pour inventer de nouvelles gestuelles et dépasser les limites du monde connu. Pratiqué au quotidien par des danseurs de la Batsheva, il est aussi enseigné dans le monde entier. Au cours de son enfance, Ohad Naharin a reçu une formation musicale qui influence encore aujourd’hui son travail. L’œuvre de Ohad Naharin a fait l’objet de plusieurs films, dont le documentaire Out of focus (2007) et le documentaire des frères Heymann, Mr. Gaga (2015). En 2018, Decadance entre, dans une nouvelle version, au répertoire du ballet de l’Opéra national de Paris.