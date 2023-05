"S'adapter pour vaincre" de Michel Goya : les explications rationnelles du déroulement de l’histoire militaire. Un ouvrage précis et argumenté

"S'adapter pour vaincre" de Michel Goya est publié aux éditions Perrin Tempus.

S'adapter pour vaincre

De Michel Goya

Perrin Tempus

Paru 2 mars 2023

432 pages

10 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Il faut se surpasser pour vaincre.Non seulement s’adapter mais aussi sans cesse, depuis le conflit de 1870, car les bouleversements politiques, économiques, techniques et sociaux ont été récurrents au rythme du progrès de l’industrie et des innovations dans le domaine de l’énergie. Michel Goya explicite une sorte de course à l’efficacité en s’inspirant aussi de ce que fait l’ennemi. Notamment :

La complémentarité entre les missions de l‘aviation, de l’artillerie, des chars.

La modulation des formations de combats et des commandements, y compris les états majors.

Le temps mis pour tenir compte de l’arrivée de nouvelles armes (mitrailleuses lance-flamme, etc...) pour répondre aux assauts meurtriers de l’infanterie.

L’arrivée progressive des moyens de communication : télégraphe, téléphone, photos, caméras, reconnaissance aérienne, espionnage etc...

L’auteur explique comment l’innovation militaire (la victoire en changeant) a permis la mue de l’armée prussienne face aux révolutions, la transformation de l’armée française pendant la Grande Guerre, l’évolution de la Royal Navy, la stratégie de bombardement allié contre le IIIe Reich, la naissance et la place de l’arme atomique dans la guerre froide ou encore l’évolution de l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Autant d’exemples qui démontrent la nécessaire adaptation de l’art militaire.

POINTS FORTS

Si vous cherchez à mieux comprendre un conflit historique sous tous les aspects, il est impossible de trouver un ouvrage qui le décrit avec autant de minutie, appuyée par de nombreuses références. Aucun événement, même secondaire, n’échappe à la sagacité de l’ auteur. Celui-ci explique comment une accumulation d’évènements invisibles peut déboucher sur des changements qualitatifs brutaux . Il utilise pour cela une dialectique en démontrant que l’opposition entre deux concepts (thèse - antithèse) est surmontée par un troisième concept (synthèse). Par exemple, le renforcement des blindages est confronté à l’augmentation de la puissance de pénétration des obus. L’utilisation des chars est alors supplantée par les forces aériennes.

Le déroulement de l’histoire militaire (stratégies et tactiques) qui paraît très compliqué trouve ici des explications rationnelles.

QUELQUES RÉSERVES

« Le diable se niche dans les détails ». En effet, le foisonnement des détails éloigne parfois la compréhension de l’essentiel.

ENCORE UN MOT...

Michel Goyaaborde le phénomène de l’innovation militaire dans sa globalité avec expérience et pertinence, en s’appuyant sur de nombreux exemples historiques qui racontent et démontrent la nécessaire adaptation de l’art militaire et ses principales innovations depuis deux siècles. Et tout cela avec une grande hauteur de vue.

UNE PHRASE

“Une armée de lions commandée par des ânes”. (début guerre 1940) P 58

“La seule protection face à cette puissance de feu est l’enterrement.” P 74

“En 1943, la campagne de bombardement « combinée » sur les villes et usines allemandes est un substitut provisoire au débarquement en France.” P 193

“L’arme atomique est une entité extraordinaire qui modifie d’un seul coup le cours prévisible de l’histoire”. P 234

“L’hypothèse d’une guerre nucléaire devra s’envisager comme un suicide mutuel.”P 234

“L’armée française a la réputation d’avoir organisé pendant la guerre d’Algérie (1954-1962) le modèle le plus abouti de lutte contre une guérilla moderne. “ P 282

“La torture est institutionnalisée de fait avec la création d’unités spécialisées dans les interrogations.” P307

“Le succès répété pousse à prendre des risques supplémentaires jusqu’à aboutir à un échec cinglant (guerre de Corée).” P 353

“ Faire évoluer, c’est souvent détruire et remplacer.” P413

L'AUTEUR

Michel Goya, né en 1962, a été colonel des troupes de marine de 1983 à 2015 (soit 32 ans de baroud) et docteur en histoire contemporaine. Il enseigne àSciences-Po et à l’Ecole des Hautes Etudes. Il est à coup sûr le meilleur spécialiste de l’histoire militaire et de son actualité féroce. Ses interventions dans les médias (BMF, CNEWS, etc) font autorité : il est clair, précis, argumenté. Il a publié des dizaines de livres, retraçant les grands conflits de l’histoire depuis la guerre 1914-1918 et également des guerres locales (Afghanistan, Haut Karabakh, Tchad, Indochine, Algérie, Ukraine).

D’autres de ses ouvrages retracent l’évolution des théories :Sous le feu : la mort comme hypothèse de travail ( Tallandier, 2014); Les Vainqueurs : Comment la France a gagné la Grande Guerre ( Tallandier, 2020) ;Le Temps des guépards : La guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours (Tallandier, 2022).