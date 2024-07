Royaume-Uni : les leçons d’une déroute historique des conservateurs

Le chef du parti travailliste britannique, Keir Starmer, prononce un discours lors d'un rassemblement de victoire à la Tate Modern à Londres, le 5 juillet 2024.

Sophie Loussouarn est spécialiste de l’histoire politique et économique du Royaume-Uni et proche du monde politique anglo-saxon.

Atlantico : Pour renouveler les 650 sièges de la Chambre des Communes, lors d'un scrutin uninominal à un tour, 46 millions de Britanniques étaient appelés aux urnes. Quels sont les premiers enseignements des sondages sortis des urnes de cette soirée électorale ? Quelles seront les conséquences de cette soirée électorale ? Y aura-t-il une nouvelle majorité et un nouveau premier ministre ?

Sophie Loussouarn : Les Travaillistes ont remporté une majorité écrasante de 405 sièges, selon les sondages de sortie des urnes. C'est une majorité plus grande qu'en 1997, lorsque Tony Blair était devenu Premier ministre. Cela correspond surtout à la plus grande majorité qu'aucun parti ait remporté depuis 1832. Ces résultats donnent de grands pouvoirs au Parti travailliste et à son chef, Keir Starmer, qui deviendra Premier ministre. Pour les conservateurs, en revanche, c'est une défaite massive, la pire de l'histoire du Parti conservateur puisqu’ils perdent deux tiers de leurs sièges. Ces élections sont donc un vote sanction contre le Parti conservateur.

Les électeurs étaient mécontents de la gestion du Covid, de l'augmentation des impôts au plus haut niveau depuis 70 ans, de l'inflation qui a créé la crise du pouvoir d'achat et même si Rishi Sunak est parvenu à réduire l'inflation à 2 % au mois de mai.

Comment le parti travailliste a réussi à bâtir cette victoire écrasante par rapport au passé ? Le parti travailliste s’est-il reblairisé ou a-t-il connu une vraie transformation avec Keir Starmer ? Quelles sont les principales clés de son succès à l’occasion de ces élections ?

Keir Starmer a transformé le Parti travailliste en effet. Mais ce qui explique cette majorité écrasante des travaillistes, c'est que Reform UK a divisé l'électorat. Nigel Farage a divisé les électeurs et il a joué un rôle considérable dans cette élection puisqu'il remporterait entre trois à treize sièges à la Chambre des communes, ce qui est sans précédent pour ce parti. Les populistes ont enlevé des voix aux conservateurs et cela a redonné davantage de sièges aux travaillistes puisque vous avez un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Comme disaient les conservateurs, si vous votez pour Reform UK, vous aurez les travaillistes. Reform UK a fait le jeu des travaillistes.

Le paradoxe est que Keir Starmer est un des chefs du Parti travailliste les plus impopulaires. Il est beaucoup plus impopulaire alors que Tony Blair était le Premier ministre travailliste le plus populaire avant de devenir le plus impopulaire au moment de la guerre en Irak.

En quoi la nouvelle sociologie électorale de la population britannique a-t-elle joué dans les résultats ? Le vote des immigrés a-t-il pu jouer dans les résultats de ce jeudi ou est-ce lié à la volatilité des électeurs ? Qu’est-ce que cela révèle de la carte électorale ?

Je ne crois pas que cela soit le résultat du changement démographique. Les résultats s’expliquent davantage par une lassitude des quatorze ans de gestion conservatrice.

Cela témoigne également de la confiance et de l'enthousiasme que les électeurs ont exprimé pour le manifeste du Parti travailliste qui promettait le changement, l'espoir, la fin du chaos, de tourner la page, de reconstruire le pays avec une croissance économique, avec des chances d'offrir une énergie propre et renouvelable, de revitaliser les centres villes, de moderniser le système de santé et d'offrir davantage de chances aux enfants avec un meilleur système éducatif.

Les conservateurs subissent leur pire défaite depuis le début du XXe siècle avec seulement 154 sièges selon les premières estimations (une perte de plus de 200 sièges). Pourquoi les Conservateurs se sont autant effondrés ? Comment expliquer une telle déroute ? Est-ce lié au mauvais bilan des conservateurs ou au positionnement politique de Rishi Sunak ?

Cette défaite est liée au mauvais bilan des Conservateurs et au positionnement politique de Rishi Sunak. Il n'avait pas la popularité de Boris Johnson. Les électeurs britanniques étaient mécontents des politiques d'austérité menées par le Parti conservateur. Certains électeurs étaient contre le Brexit. D'autres étaient mécontents de l'augmentation des impôts après la pandémie de Covid 19. Certains électeurs sont aussi mécontents face à l’augmentation des flux migratoires, ce qui explique que les électeurs traditionnels du Parti conservateur se sont reportés sur le parti de Nigel Farage, Reform UK, qui promettait de lutter contre l'immigration. Cela explique en grande partie la défaite des conservateurs. Cela n’est pas lié au changement démographique. Le contexte et cette lassitude de l'immigration a fait que les électeurs traditionnels du Parti conservateur se sont reportés sur Reform UK, un parti de protestation qui a fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille.

Les résultats vont-ils faire évoluer les lignes politiques au Royaume-Uni et cela pourrait-il avoir des conséquences majeures sur des enjeux majeurs comme l’indépendance en Ecosse ? Petits partis vont-ils peser ? Quid de l’opposition ? Les conservateurs ont-ils des chances d’exister et de se reconstruire ?

Concernant l’Ecosse, le SNP, le parti nationaliste écossais, s'effondre. Le SNP a subi un cataclysme, un véritable effondrement. Ils n'ont que dix sièges. Donc le projet de l'indépendance de l'Ecosse risque d’être remis aux calendes grecques. Depuis le départ de Nicola Sturgeon, qui a été impliquée dans un scandale de corruption, personne n'est parvenu à s'imposer. Elle a dû démissionner et John Swinney n'a pas pu reprendre le SNP en main. Donc l'image du SNP est ternie et cette fois-ci, c'est le Parti travailliste qui l'a emporté en Ecosse.

Après cette déroute des conservateurs et ce raz-de-marée travailliste, quel avenir pour les conservateurs ? Ont-ils des chances de survivre et de se reconstruire? Ou est-ce que la compétition avec Reform UK sera-t-elle féroce ?

Le Parti conservateur va devoir se reconstruire et avec un nouveau chef. La compétition avec Reform UK sera importante parce qu’il y a une montée des extrêmes. Nigel Farage a été élu dans la circonscription de Clacton-on-Sea et pourra faire entendre sa voix à la Chambre des communes pour la première fois.