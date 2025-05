© AFP or licensors

ROUMANIE SOUS TENSION

Roumanie : même en tête, la partie reste serrée pour le trouble-fête George Simion

Le premier tour de l’élection présidentielle roumain vient de rendre son verdict. Le candidat de droite nationaliste George Simion est arrivé en tête, enregistrant deux fois plus de voix que son poursuivant libéral Nicusor Dan. Feuilleton de ces derniers mois avec l’exclusion de Câlin Georgescu de la course, cette élection témoigne de l’évolution du paysage politique au sein de l’Union européenne. Pour en parler, Jérôme Besnard. Jérôme Besnard, d’ascendance maternelle roumaine, a réalisé des reportages en Roumanie et rédigé des analyses sur ce pays pour différents médias (Le Figaro, La Revue des Deux Mondes, France Culture, France catholique…).