ROLE LEGENDAIRE
17 novembre 2026
Robert Pattinson, le nouveau James Bond : un choix inattendu mais prometteur
Les spéculations autour du prochain 007 battaient leur plein depuis que Daniel Craig avait annoncé son départ après sa cinquième apparition dans la peau de l’espion, dans Mourir peut attendre (2021). Cette quête est désormais terminée avec la confirmation de l’acteur britannique de 40 ans Robert Pattinson dans le rôle du nouveau James Bond.
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L’intensité de ce jeu de devinettes témoigne à la fois de la fascination durable du public pour Bond et des attentes qui pèsent désormais sur les épaules de Pattinson, alors que la plus longue série ininterrompue de l’histoire du cinéma entre dans une nouvelle ère chez Amazon Studios.
Pour Amazon, ce processus de casting qui s’est étiré en longueur a généré une précieuse publicité gratuite à un moment où il n’y avait aucune véritable actualité concernant Bond 26.
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