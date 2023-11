Risquer les blessures ou la mort pour prendre un selfie est devenu un vrai enjeu de santé publique

De jeunes étudiants indiens prennent un selfie sur la promenade Marine Drive à Bombay, le 15 juin 2015

Atlantico : Des chercheurs australiens ont publié une étude dans le Journal of Medical Internet Research. Ils affirment que les décès liés aux selfies, en particulier les chutes et les noyades, constituent un vrai problème de santé publique. Ces décès sont en augmentation et touchent des personnes de tous âges à travers la planète. Est-ce que pour endiguer ce phénomène, il ne devrait pas y avoir une politique de santé publique, en matière de prévention par exemple ? Cela pourrait-il diminuer les coûts en vies humaines et surtout en effort pour le système de santé à l'international ?

Michaël Rochoy : L’étude en question recense un certain nombre de décès ou de blessés pour cause de selfies, même si ces chiffres restent fort heureusement assez bas. Les auteurs ont proposé une liste de recommandations pour éviter cela. Mais le risque reste particulièrement maîtrisé, car le nombre de décès est assez faible. Les épidémiologistes à l’origine de cette étude ont proposé de faire de la prévention pour limiter le nombre de décès ou d’accidents. Ils préconisent notamment d’établir des zones sans selfies, pour celles qui pouvaient être à risque. Ce serait le cas de paysages où il y aurait un risque certain de reculer dangereusement avec l’appareil photo vers un précipice. Il est aussi recommandé de mettre des barrières, et de la signalétique pour alerter sur le risque de la zone en question ou pour alerter sur les précautions à prendre lors d’un selfie à cet endroit.

Les risques physiques du selfie peuvent être les accidents avec des chutes en hauteur. Dans ce cas, il est possible de faire de la prévention parce que les zones où les gens peuvent prendre des selfies sont connues. Il y a d'autres risques avec les selfies comme les accidents de la route. Mais il est impossible de mettre des indicateurs sur toutes les routes, derrière chaque rond-point.

Les selfies peuvent engendrer des noyades ou des accidents peuvent arriver lors d’une rencontre avec un animal dangereux, qui pourrait mordre, blesser ou piétiner les personnes souhaitant se photographier. Là encore, il n’est pas possible d’installer des barrières ou de mettre de la signalétique car il y a trop d'endroits potentiellement exposés à ces risques dans des environnements naturels. La prévention sur chaque site a ses limites.

Par ailleurs, les études sur les selfies, comme on peut le voir sur le site PubMed, font ressortir des questions sur le comportement, l'image du corps, des troubles sur l'image de soi. La mode des selfies peut aussi avoir un impact sur le comportement alimentaire, par rapport à une recherche de perte ou de prise de poids. Les selfies interrogent sur l'image du corps.



Est-ce que des efforts pourraient être faits en ce sens, en matière de prévention, sur les dangers des selfies ? Est-ce que finalement ces risques liés au selfie ne sont pas un problème de santé publique ?

La pratique du selfie est extrêmement répandue. Les risques sont relativement faibles, et figurent parfois dans les candidats aux Darwin Awards... Les chercheurs, à travers leurs études, questionnent les risques liés à cette pratique, mais l'impact est très faible au regard du nombre de personnes qui font des selfies et s’adonnent à cette activité. A côté, il y a aussi des effets positifs des selfies qui sont étudiés : par exemple une étude est sortie en février 2023 sur l'acceptation du vaccin contre la Covid. Le fait de se prendre en selfie pendant la vaccination envoyait un message positif qui pouvait renforcer la vaccination et qui pouvait avoir un réel bienfait en termes de santé publique…

Ce domaine des selfies est finalement un peu insolite.

Quelles pourraient être les mesures ou les campagnes de santé publique ou de prévention qui pourraient être utilisées pour sauver des vies et avoir un moindre coût pour la santé, face aux noyades ou aux chutes liées à ces selfies ?