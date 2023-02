Rien ne va plus entre Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon…

Des tensions sont apparues entre Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez sur la stratégie à adopter vis-à-vis de la lutte contre la réforme des retraites.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le patron de la CGT s’en prend aux Insoumis. Il juge néfastes et contre-productifs les milliers d’amendements qu’ils ont déposés à l’Assemblée Nationale lors du projet de loi sur la réforme des retraites.

Ça lui paraît inutile et idiot. Car il estime qu’il fallait aller au vote. Ainsi, on aurait pu compter les méchants réactionnaires et autres suppôts du capitalisme. Mélenchon a repiqué en reprochant à Martinez des propos « qui divisent ». On en est là. Et on tremble pour l’unité des forces populaires !

Qu’on se rassure : cette confrontation n’est pas plus grave qu’une querelle de gamins dans un bac à sable. Ils vont vite se réconcilier et l’on verra Mélenchon et Martinez défiler ensemble avec une banderole « mort aux requins du CAC 40 ».

La révolution tant souhaitée par les deux ne va pas tarder. Grèves après grèves, elle est déjà en route. Et Mélenchon sera dans le cortège initié par Martinez.

Camarades, réconciliez-vous ! L’avenir de la classe ouvrière est entre vos mains. Le peuple sera sévère avec vous si vous ne faites pas taire vos dissonances !