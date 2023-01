"Retour vers l'obscurantisme" de Catherine Bréchignac : Connaissance contre Opinion, les vérités de la Science face aux vérités du Web

POINTS FORTS

Évidemment, à moins d'être un (ancien) bac + 18 hyper-mnésique, ce livre apprend beaucoup de choses, sur la maîtrise du feu, des ondes, de l'électricité (voie "un extrait"). Depuis toujours, et plus encore depuis quelques décennies, le besoin de comprendre autant que la peur de disparaître ou d'être "manipulé" ont produit autant de connaissances que de fantasmes, que cet essai décrit avec sobriété, mesurant ce qui est accessible au plus grand nombre, et ce qui l'est moins, ornières possibles pour basculer dans les théories du complot, autres terres plates ou prévisions cataclysmiques composées à postériori, comme la peur de l'An 1000.

Car pour Catherine Bréchignac, la vérité scientifique ne se juge pas, elle se démontre. Elle n'est composée ni d'idées ni de sentiments, mais de théories vérifiées et reproductibles. Elle expose dans la seconde moitié de l'essai ce qui en fait la nature, mais aussi la fragilité, qui serait induite, à partir des années 2000, par le raccourcissement du temps entre l'observation d'un fait ou l'utilisation d'une technique, et l'accélération des prises de paroles pour le décrire ou le/la contester. A titre d'exemple, le feu, utilisé pendant des centaines de millénaires sans que son mécanisme et sa nature soient comprises, alors que 135 ans séparent la découverte et l'utilisation des ondes, des vibrations de la lumière aux téléphones portables - aux usages innombrables et sophistiqués, nourrissant fantasmes et accusations sans preuves. Frappante, cette épidémie de maux de têtes et de nausées imputée en 2009 à l'installation toute récente d'antennes relais sur des immeubles à Saint Cloud en région parisienne… alors que les antennes n'étaient ni alimentées électriquement, ni en fonctionnement !

Petite cerise sur le gâteau, ne manquez pas le poème en épilogue !