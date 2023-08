« ResKHANpée », le tweet ignoble du rappeur Médine

Le rappeur Médine.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

De tous nos rappeurs, Médine est sans doute l’un de nos plus connus. En banlieue, il est une idole. Médine se voit en meneur de foule. Il parle. Et quand il parle les choses sont limpides car il ne connaît qu’un seul maître, Allah ! Ce n'est pas pour rien que nom est celui d’une des villes saintes de l’islam.

Il est, ses paroles en témoignent, antisémite et homophobe. Tout cela contribue à sa célébrité. Il a des centaines de milliers de followers.

Médine fait beaucoup de provocations. Il y a de cela quelques années, il avait envisagé de faire un concert au Bataclan, là où certains de ses coreligionnaires se sont illustrés dans un sanglant massacre. Face à l’ampleur des protestations, il a dû renoncer à son projet.

Médine ne se contente pas de haïr les juifs et les gays. Dans une vidéo très connue, il a mis en scène de jeunes et jolies musulmanes, toutes de blanc vêtues. Et avec une Marianne passablement hideuse et répugnante.

Son dernier fait d’armes tient dans un tweet : "resKHANpée". L'intention était évidente. Il se trouve que Rachel Khan, comme vous le savez normalement, est noire ! Mais comme elle est supposée être de droite, on ne se gêne pas pour être ignoble avec elle. Le rappeur n’est pas à ça près.

A gauche et à l’extrême gauche, on lui pardonne ses ignominies. Ainsi il a été invité, après plusieurs apparitions à la Fête de l’Huma, aux universités d’été d’EELV et de LFI. Ils ne sont pas dégoûtés. Ou peut-être soignent-ils leur clientèle.

