Une assistante de direction m’a confié qu’elle utilisait des outils d’IA pour rédiger des itinéraires et des notes d’information, mais qu’elle avait relevé suffisamment de problèmes pour désormais intégrer dans son organisation du temps consacré à une vérification approfondie des inexactitudes et des biais.

C’est là que réside le piège : les réponses de l’IA peuvent améliorer la productivité, mais ces gains sont souvent contrebalancés par le temps et l’énergie mentale consacrés à déterminer si le résultat est exact et approprié. C’est ce qu’on appelle la charge de vérification.

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