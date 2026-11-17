PAS SI EFFICACE
17 novembre 2026
Repérer les erreurs de l’IA : une vraie charge mentale doublée d’un frein à la productivité
Aujourd’hui, presque tout le monde a déjà posé une question à un agent d’IA, pour finalement se rendre compte que la réponse ne semblait pas tout à fait exacte. Il se peut qu’un élément soit manquant, erroné ou obsolète.
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Une assistante de direction m’a confié qu’elle utilisait des outils d’IA pour rédiger des itinéraires et des notes d’information, mais qu’elle avait relevé suffisamment de problèmes pour désormais intégrer dans son organisation du temps consacré à une vérification approfondie des inexactitudes et des biais.
C’est là que réside le piège : les réponses de l’IA peuvent améliorer la productivité, mais ces gains sont souvent contrebalancés par le temps et l’énergie mentale consacrés à déterminer si le résultat est exact et approprié. C’est ce qu’on appelle la charge de vérification.
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Le Dr Karen M. Feigh est professeure titulaire de la chaire Daniel S. Lewis et directrice adjointe de la recherche à l'école d'ingénierie aérospatiale Daniel Guggenheim de Georgia Tech, avec une nomination à titre honorifique à l'école d'informatique interactive.
Le Dr Karen M. Feigh est professeure titulaire de la chaire Daniel S. Lewis et directrice adjointe de la recherche à l'école d'ingénierie aérospatiale Daniel Guggenheim de Georgia Tech, avec une nomination à titre honorifique à l'école d'informatique interactive.