Avec la mise en place de la RE2020, certains systèmes de chauffage seront désormais interdits dans les nouveaux bâtiments.

La nouvelle norme RE2020 est une réglementation qui vise à promouvoir des bâtiments plus respectueux de l'environnement et économes en énergie. Des solutions de chauffage existent pour vos besoins de rénovation.

Quel système de chauffage choisir avec la RE2020 pour une rénovation ?

Vous envisagez de rénover votre habitat pour le rendre plus économe en énergie et plus respectueux de l'environnement ? L'entrée en vigueur de la norme RE2020 a désormais bouleversé la donne en matière de construction et il devient donc indispensable d'être bien informé sur les systèmes de chauffage compatibles avec cette nouvelle réglementation. Mais qu’en est-il en matière de rénovation ? Dans cet article, nous vous présenterons les objectifs ambitieux de la RE2020 et vous guiderons dans le choix des solutions de chauffage adaptées à vos besoins pour une rénovation. Découvrez tous nos conseils pour allier confort thermique et responsabilité environnementale.

Qu'est-ce que la norme RE2020 et quels sont ses objectifs ?

La nouvelle norme RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) est une réglementation ambitieuse, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 qui vise à promouvoir des bâtiments plus respectueux de l'environnement et économes en énergie. Plusieurs objectifs concrets sont alors poursuivis à savoir notamment encourager la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique, diminuer l'impact carbone sur le cycle de vie des bâtiments neufs et garantir la fraîcheur des bâtiments en cas de forte chaleur.



L'atteinte de ces objectifs implique différentes considérations relatives à la conception du logement (orientation, choix des matériaux, isolation) mais aussi à l'utilisation de ses équipements au quotidien. Pour le chauffage, la RE2020 encourage ainsi l'utilisation de sources d'énergie renouvelable et privilégie les systèmes basse consommation tant pour le chauffage que pour la production d'eau chaude sanitaire. Elle impose également une réduction significative des gaz à effet de serre produits par les équipements utilisés afin de chauffer les bâtiments.

Encourager la sobriété énergétique et l’efficacité énergétique

La règlementation RE2020 vise à encourager la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique dans les bâtiments neufs. Les nouveaux systèmes de chauffage doivent ainsi être conçus pour minimiser leur consommation d'énergie tout en maximisant leur rendement. La RE2020 vise notamment à faire en sorte que les logements atteignent le label BEPOS (bâtiment à énergie positive) c'est-à-dire produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment.

Pour atteindre cet objectif, il est notamment recommandé d'opter pour des solutions telles que les pompes à chaleur qui utilisent l'énergie renouvelable présente dans l'environnement pour chauffer le logement. Ces systèmes très efficaces transfèrent la chaleur existante de l'extérieur vers l'intérieur du logement plutôt que de la produire activement (en savoir plus sur ce guide).



La sobriété énergétique est également encouragée par l'utilisation de systèmes de régulation avancés qui permettent une meilleure gestion de l'énergie. Par exemple, en installant un thermostat à contrôle intelligent, il est possible de programmer le chauffage en fonction des besoins réels du logement et ainsi d'éviter les gaspillages d'énergie inutiles.



Il convient également de veiller à une bonne isolation thermique du bâtiment afin de limiter les pertes de chaleur. Une enveloppe bien isolée permettra au système de chauffage choisi d'être plus efficace et donc moins gourmand en énergie.

Diminuer l’impact carbone sur le cycle de vie des bâtiments neufs

La norme RE2020 vise par ailleurs à diminuer l'impact carbone sur le cycle de vie des bâtiments neufs. La construction et l'utilisation des bâtiments sont en effet responsables d’environ 23% des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l'échelle nationale (et de 37 % à l‘échelle mondiale).



Pour atteindre cet objectif, la RE2020 encourage l'utilisation de matériaux bas-carbone dans les constructions neuves ainsi que l'installation d'isolants performants qui limitent les besoins en chauffage et en climatisation. En complément du chauffage, des systèmes de ventilation efficaces sont également préconisés afin d'éviter les pertes d'énergie inutiles.



Par ailleurs, la norme RE2020 met également l'accent sur la durabilité des bâtiments neufs. Elle encourage ainsi le recours aux énergies renouvelables (par définition gratuites et inépuisables) pour assurer leur alimentation en électricité et en chaleur. Les solutions telles que les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques permettent par exemple non seulement de réduire l'impact carbone, mais aussi de réaliser des économies à long terme sur les factures énergétiques.

Garantir la fraîcheur des bâtiments en cas de forte chaleur

La chaleur estivale peut parfois devenir étouffante, à plus forte raison avec les épisodes caniculaires de plus en plus longs et rapprochés ces dernières années. La fraîcheur des bâtiments va donc devenir un enjeu majeur de ces prochaines années afin d'optimiser le confort des occupants. La RE2020 insiste tout particulièrement sur ce point en imposant de prendre des mesures pour garantir la fraîcheur des bâtiments même en cas de forte chaleur.



Il est tout d'abord possible d'opter pour une isolation thermique performante qui limite les échanges thermiques avec l'extérieur. Il convient également d'utiliser des matériaux ayant un fort pouvoir isolant tels que les vitrages à faible émissivité ou les bardages réfléchissants.



En complément de ces mesures passives, il est également recommandé d'avoir recours à des systèmes actifs permettant notamment le rafraîchissement du bâtiment. Parmi ces solutions figurent les pompes à chaleur réversibles qui assurent aussi bien le chauffage en hiver que la climatisation en été. Certains systèmes innovants utilisant l'énergie solaire peuvent également alimenter des dispositifs rafraîchissants sans pour autant être polluants.

Des mesures applicables uniquement pour les bâtiments neufs

La nouvelle réglementation environnementale RE2020 s'applique uniquement aux constructions de bâtiments neufs d'une superficie supérieure à 50 m2. Les projets de rénovation ne sont pour l'instant pas concernés par l'application de la RE 2020. Seules les nouvelles constructions ainsi que les extensions de plus de 150m² sont donc à ce jour soumises à la réglementation énergétique RE2020.

Pour autant, d'autres textes de loi entrés en vigueur récemment impliquent de facto le respect des orientations de cette nouvelle réglementation. Le gouvernement a notamment entériné la fin de l'installation des chauffages au fioul ou au charbon le 1er juillet 2022. Il n'est donc plus possible d'installer ce type d'équipement aussi bien dans le neuf que pour un remplacement. Ces appareils peuvent toutefois continuer à être utilisés tant qu'ils fonctionnent mais ne pourront être remplacés à l'identique lorsqu'ils seront défectueux.

Concernant le gaz, l’impossibilité d’installation concerne pour l'instant uniquement les bâtiments neufs. Une réflexion est cependant en cours au sein des ministères et il n'est pas impossible que les pouvoirs publics prévoient une interdiction progressive dans l'ancien à l'avenir. Pour le moment, les autorités font le pari de simples mesures incitatives vers les énergies renouvelables en lieu et place du gaz, une énergie très répandue mais polluante et de plus en plus onéreuse.

Les critères de performance à respecter avec la RE2020 pour les chauffages

La RE2020 a établi de nouveaux seuils particulièrement stricts que ce soit en termes de consommation d'énergie ou d'émissions de gaz à effet de serre :

-les émissions de gaz à effet de serre ne devront en effet pas excéder 4 kg de CO2/m²/an pour les logements individuels, ce qui exclut de facto les chauffages au fioul et au gaz naturel. Pour les immeubles collectifs, le seuil de 14 kg de CO2/m²/an sera réduit à 6 kg de CO2/m²/an d'ici 2024 ;

-la consommation maximale d'énergie destinée au chauffage sera de seulement 12 kW/h/m²/an contre 50 kW/h/m²/an lors de la précédente réglementation thermique RT 2012.

Pour plus de détails sur la RE2020, vous pouvez également consulter le site Prix-Pose.com, spécialisé dans la rénovation thermique.

Les chauffages interdits avec la RE2020

Avec la mise en place de la RE2020, certains systèmes de chauffage seront désormais interdits dans les nouveaux bâtiments afin d'encourager l'utilisation de solutions plus respectueuses de l'environnement et de réduire l'empreinte carbone des constructions. Tout d'abord, les chaudières fonctionnant au fioul ou au charbon sont d'ores et déjà proscrites étant particulièrement polluantes et contribuant fortement aux émissions de CO2.



Les radiateurs électriques classiques ne pourront également plus être installés dans les nouveaux bâtiments conformes à la RE2020. En effet, ces appareils et notamment les convecteurs dits "grille-pain" consomment beaucoup d'électricité et ont donc un impact considérable sur le bilan énergétique global du logement.



Quant au chauffage au gaz naturel, s'il n'est théoriquement pas interdit, ses niveaux d'émissions de CO2 rendent de fait son utilisation totalement incompatible avec la nouvelle réglementation.

Les chauffages compatibles avec la RE2020

La norme RE2020 vise à encourager la transition vers des bâtiments plus respectueux de l'environnement et économes en énergie. Choisir un système de chauffage compatible avec cette nouvelle réglementation offre par ailleurs aux particuliers un confort de vie bien plus optimal et contribue également à réduire de façon significative leurs dépenses énergétiques sur le long terme. Voici les différents systèmes mis en avant par la RE2020.

La pompe à chaleur

La pompe à chaleur est l'un des systèmes de chauffage les plus performants tout en étant parfaitement compatible avec les objectifs de la norme RE2020. Elle utilise en effet une technologie innovante qui permet de récupérer les calories présentes dans l'air extérieur, le sol ou l'eau pour chauffer une habitation de manière efficace. Différents systèmes peuvent être utilisés dans ce cadre :

-la PAC aérothermique (air/eau ou air/air) utilisant les calories de l'air extérieur ;

-la PAC géothermique convertissant les calories présent sous la terre ;

-la PAC eau-eau qui va puiser les calories directement au niveau des nappes phréatiques.

Grâce à son fonctionnement écologique, la pompe à chaleur contribue activement à réduire les émissions de CO2 et favorise également une meilleure qualité de l'air. Elle offre de plus un rendement énergétique élevé avec un coefficient de performance énergétique (COP) de 3 à 5, c'est-à-dire qu’un kWh d'énergie consommée permet de produire 3 à 5 kWh d'énergie pour le chauffage.



En outre, la pompe à chaleur peut également être utilisée pour produire de l'eau chaude sanitaire grâce à un système intégré. Elle fait ainsi figure de système complet et polyvalent et peut même servir à rafraîchir le logement dans le cas des thermopompes réversibles.

Le chauffage solaire

Le chauffage solaire est l'un des systèmes les plus respectueux de l'environnement. Il utilise une source d'énergie gratuite et inépuisable, le soleil, pour chauffer l'eau ou l'air qui sera ensuite distribué dans les pièces du bâtiment.



L'utilisation de panneaux solaires thermiques permet notamment de capter les rayons du soleil et de les convertir en chaleur grâce à un fluide caloporteur. Cette chaleur peut ensuite être utilisée pour le chauffage central, la production d'eau chaude sanitaire (à travers un chauffe-eau solaire individuel (CESI) ou un système solaire combiné (SSC) afin de couvrir une grande partie des besoins énergétiques du foyer.



En plus d'être écologique, le chauffage solaire présente également des avantages économiques. En effet, une fois installé et malgré un coût d'installation relativement élevé, il ne nécessite que peu d'entretien (les panneaux peuvent durer de 25 à 35 ans) et permet à terme de réaliser des économies sur ses factures énergétiques avec une rentabilité atteinte au bout d'une quinzaine d'années. Le surplus d'énergie produite peut également être stocké dans des batteries ou revendu à EDF pour percevoir un complément de revenus.

Le rendement du chauffage solaire dépend cependant de l'ensoleillement et des caractéristiques techniques de l'installation (orientation, inclinaison, cellules photovoltaïques utilisées).

Le chauffage au bois

Malgré ses imperfections, le chauffage au bois est également compatible avec la norme RE2020 si certaines conditions sont respectées. Il s'agit là d'une solution qui présente plusieurs avantages. C'est en effet une source d'énergie renouvelable, bon marché et le plus souvent locale qui offre un bon rendement thermique et génère peu d'émissions lorsqu'elle est utilisée correctement. Elle est notamment mise en avant pour son aptitude à retenir les émissions de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie pour ne les délivrer que lors de sa combustion.

Pour répondre aux exigences de la RE2020, il convient cependant de choisir des appareils performants répondant aux critères environnementaux édictés par cette réglementation. C'est le cas par exemple des cheminées avec insert, des poêles à bois ou encore des chaudières à granulés.

Très performants, économes et nécessitant peu d'entretien, ces équipements constituent aujourd'hui des alternatives très crédibles aux autres appareils de chauffage utilisant les énergies fossiles. Ils doivent respecter les différents critères du label Flamme Verte 7 relatifs notamment à l'efficacité énergétique saisonnière, aux émanations de monoxyde de carbone, d'azote et de particules ou bien encore aux émissions de composés organiques volatils (COV).