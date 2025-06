© Adam Gray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

NUMÉRIQUE

Renoncer à Microsoft ? Et s’il fallait suivre le Danemark pour garantir notre souveraineté numérique

La France est aujourd’hui profondément dépendante des technologies Microsoft, une situation héritée d’un long processus d’inféodation initié dès les années 1980. De l’Éducation nationale aux grandes entreprises, en passant par les armées et les institutions publiques, cette dépendance technologique s’est enracinée sans véritable débat stratégique. Alors que d’autres pays comme le Danemark tentent de reprendre la main, la France, paralysée par ses cycles politiques courts et l’absence de volonté souveraine, semble incapable d’organiser une sortie. Une vulnérabilité structurelle à la fois économique, géopolitique et numérique, qui pourrait un jour se payer très cher.