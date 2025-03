Force de dissuasion nucléaire

Raphaël Chauvancy : "Cessons de faire de la dissuasion nucléaire un dogme, c'est un outil"

Né en 1978, Raphaël Chauvancy est officier supérieur des troupes de marine. Enseignant en stratégie à l’école de guerre économique, il est aussi notamment l'auteur des Nouveaux visages de la guerre et de Vaincre sans violence : Manuel d'influence et de guerre de l'information. Il a été récompensé du prix la plume et l‘épée 2022. Il s’exprime ici à titre personnel sur le sujet de la dissuasion nucléaire et conventionnelle de la France à l'heure d'un possible désengagement des Etats-Unis en Europe. Faut-il adapter notre dissuasion en la partageant avec nos alliés et voisins européens ? C'est l'idée portée par Raphaël Chauvancy.