POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundQui sont les principaux partenaires d’importation des pays africains ?
See image caption

WORLD IN MAPS

26 octobre 2026

Qui sont les principaux partenaires d’importation des pays africains ?

The World in Maps explore les relations commerciales des pays Africains.

Photo of The World in Maps
The World in Maps Go to The World in Maps page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

World in Maps , carte , Afrique , commerce international

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
The World in Maps image
The World in Maps

Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.

Populaires

1« Ah non, pas ma p’tite maison ! » : pour Mélenchon, l’abolition de la propriété privée va jusqu’au pavillon de banlieue
2Midterms aux États-Unis : ce que les sondages récents laissent présager
3L’IA fait voler en éclat le contrat social implicite des classes moyennes occidentales et personne ne semble s’en soucier
4Cyril Hanouna & Shana nidifient, Kendji Girac devient bucheron; Kris Jenner se réinjecte 150 000$ dans la face, Kylie s’agrafe 50 millions sur la poitrine; Stéphanie de Monaco joue la Mère Noël, le prince William aurait voulu être un artiste (ou policier)
5Les milliardaires moins imposés que les ouvriers ? Quand Gabriel Zucman se prend les pieds dans SES PROPRES données
6Pillages, violences, crise de l’autorité : et si nous n’avions toujours rien compris à ce qui arrive à la France ?
7Sabotage russe : quand le Kremlin troque ses espions d’élite contre des exécutants « ubérisés »