WORLD IN MAPS
26 octobre 2026
Qui sont les principaux partenaires d’importation des pays africains ?
The World in Maps explore les relations commerciales des pays Africains.
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THEMATIQUESGéopolitique
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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