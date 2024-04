"Quelques jours pas plus" de Julie Navarro

Il y a longtemps qu’on n’avait pas vu sur les écrans hexagonaux un film français questionnant l’engagement humanitaire avec autant d’humour, et même, par moments, autant d’ironie à la fois moqueuse et respectueuse…Celui-là, signé Julie Navarro, fait un bien fou. On avait oublié le plaisir de pouvoir rire, s’attendrir et réfléchir en même temps sur un des problèmes les plus aigus de nos sociétés d’aujourd’hui, sans se sentir une seule seconde culpabilisé ! Comédie sociale hilarante et touchante, Quelques jours de plus, qui flirte délicieusement avec la comédie romantique, mériterait de toucher un large public, au-delà de celui des fan clubs de Camille Cottin et Benjamin Biolay, tous deux, ici, excellents.