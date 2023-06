"Quelle économie politique pour la France ?", d'Yves Perrier et François Ewald : Beaucoup de constatations et d'interrogations qui enrichissent la réflexion

Les auteurs reconstituent l’enchaînement des facteurs qui ont provoqué le déclin de la France depuis les années 2000, après avoir longuement comparé les modèles économiques et sociaux anglo-saxon, allemand (ou rhénan) et français. Ils analysent « l’ordre américain » qui a engendré un modèle de capitalisme financier de plus en plus contesté. Ils décrivent ensuite l’ordolibéralisme ou l’économie sociale de marché, qui a régi les “Trente glorieuses" allemandes (1991-2021), mais qui doit désormais se réinventer. Ils décryptent enfin le « modèle gaullien » marqué par un colbertisme économique au service des « champions nationaux ». Selon les auteurs, la « rupture du pacte social » est intervenue en 1981 avec les nationalisations, puis en 1984 avec le « tournant européen », et à partir des année 1990, avec le « grand désalignement entre l’Etat et les entreprises », provoqué notamment par le « mythe de la France sans usines ».