Quand un maire LR est accusé de favoriser l’implantation d’une école islamiste dans de nouveaux locaux à Valence

Nicolas Daragon, maire de Valence.

L’école musulmane IQRA est un établissement confessionnel privé hors contrat, géré par l’association Valeurs et Réussite et dont les locaux sont situés dans la mosquée Al Fourquane de Valence.

Elle s’intègre dans un tissu associatif local constitué de plusieurs associations évoluant dans la mouvance des Frères musulmans (l’un des courants de l’islamisme), dont L’ouverture, L’Institut La Plume et Amana, regroupées dans le Collectif pour la connaissance de l’islam (CPCI)

Le président de l’association qui gère l’école IQRA, Mourad Jabri, est aussi président d’Amana et secrétaire de L’ouverture. Et son secrétaire, Reda Cherrad, est trésorier d’Amana et secrétaire général de l’association qui gère la mosquée de Valence.

Abdallah Dlioulah, imam à la mosquée de Valence, et fondateur des associations L’ouverture et L’Institut La Plume, joue un rôle pivot dans l’écosystème islamiste de Valence.

Sans surprise, Abdallah Dliouah, et les deux associations L’ouverture et La Plume, font régulièrement la promotion de l’école IQRA (rebaptisée récemment Valeurs et Réussite).

Cadre informatique à la SNCF, Abdallah Dliouah est réputé appartenir aux Frères musulmans. Il participe aux rencontres annuelles de l’UOIF (membre de ce courant), diffuse sur son blog les idées d’Al Qaradawi (principal idéologue frériste)…

…soutient des figures fréristes comme Erdogan, l’ancien président Morsi en Égypte ou Hassan Iquioussen. Il défend aussi les IESH, instituts de formation des imams dans la mouvance des frères musulmans.

Forte de tels soutiens, l’école IQRA, qui compte 2 classes du niveau primaire et 80 élèves, veut acquérir un terrain pour ouvrir un groupe scolaire comprenant une classe par niveau, allant de la petite section de maternelle jusqu’à la 3eme, avec 15 à 20 élèves par classe.

En juin dernier, Nicolas Daragon , le maire LR de Valence, a fait voter par son conseil municipal la vente d’un terrain permettant à l’école IQRA de réaliser son projet de construction d’un nouveau groupe scolaire.

https://www.ledauphine.com/education/2022/07/04/le-demenagement-d-une-ecole-confessionnelle-hors-contrat-fait-debat

Des élus d’opposition (LREM, PS et EELV) se sont opposés à ce projet qui voit un élu LR, proche de Laurent Wauquiez, se voulant en pointe dans le combat contre l’islamisme, apporter son soutien au projet d’extension d’une école musulmane intégriste.

https://charliehebdo.fr/2022/07/societe/education/quand-municipalite-favorise-une-ecole-musulmane-hors-contrat/

Selon Charlie_Hebdo « un élu PS, Florent Méjan, a demandé le report de la délibération pour obtenir plus d’informations : « La majorité fait un cadeau à l’école avec ce terrain, c’est très communautariste ».

Et Annie Roche, élue EELV, s’alarme que la municipalité puisse apporter son soutien à une école hors contrat et souligne aussi que l’école se situe sur un espace naturel sensible, qui normalement n’est pas constructible. « On change exprès le PLU pour vendre ce terrain ».

Le maire Nicolas Daragon conteste ces accusations. Il affirme : « l’école est contrôlée tous les ans par l'Education nationale et les rapports sont tous positifs". Il indique vouloir permette à l’école de quitter les locaux de la mosquée.

https://www.lyonmag.com/article/124787/tout-est-faux-le-maire-lr-de-valence-dement-les-informations-de-charlie-hebdo-sur-la-vente-d-un-terrain-a-une-ecole-islamique-radicale

Pourtant, l’école IQRA a bien subi de la part du rectorat une mise en demeure à la suite d’un rapport faisant apparaître un fonctionnement présentant un risque pour l’ordre public.

L’association Valeurs et Réussite, qui gère l’école IQRA, a réfuté quant à elle les arguments parus dans la presse sur « une supposée affiliation aux frères musulmans »

Facebook.https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=569062154829722&id=100051778281607

La préfète de la Drôme est quant à elle opposée à la vente et a demandé au maire de l’annuler. Un nouveau débat devrait avoir lieu lors du conseil municipal du 3 octobre prochain.

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/ecole-musulmane-de-valence-la-prefete-invite-le-maire-a-annuler-la-vente-1661280675

Les démentis du maire n’empêchent pas de s’interroger. Il pourrait avoir cédé à une politique « clientéliste » peu compatible avec l’esprit de la laïcité. Il assiste ainsi en 2022 à une rupture du jeûne (IFTAR) avec le CPCI, organisation frériste déjà citée

https://www.ledauphine.com/societe/2022/05/01/rupture-du-jeune-du-ramadan-au-parc-jean-perdrix

Nicolas Daragon participe aussi en 2020 à un débat sur son programme électoral organisé par l’association L’ouverture, déjà citée pour son appartenance à la galaxie frériste. Que dirait-on d’un maire en campagne allant débattre avec des catholiques intégristes comme Civitas?

20 Enfin Nicolas Daragon compte dans sa majorité Adem Benchellougun, un élu formé à L’Institut La Plume précité, qui défend publiquement cette association islamiste, mais aussi l’Ouverture et l’école IQRA.

Après l’attentat contre Samuel Paty, cet élu publie un long post dans lequel il condamne l’attentat mais remercie dans le même temps deux figures de la mouvance islamiste, l’ancien directeur du CCIF Marwann Muhammad et le média Al Kanz. facebook.com/adem.benchello…

https://www.facebook.com/adem.benchelloug/posts/3261843110609994

Le débat sur le soutien du maire de Valence à la création d’une nouveau groupe scolaire par une école islamiste va être réouvert lors du conseil municipal du 3 octobre prochain.