Sur un calendrier du ministère des Armées et destiné à nos militaires, on voit apparaître des tenues islamiques.

Des réacs de tout poil s’en indignent sur les réseaux sociaux. Le ministère des Armées a dans un premier temps fermement démenti l'information en qualifiant ceux qui la reprenaient de colporteurs de fake news. Avant d'être obligé, face à la preuve de la matérialité des faits, de reconnaître qu'elle n'était pas si fausse que ça.

Et de préciser que ce calendrier n'est pas celui du ministère des Armées mais d'une équipe de ce ministère. Au ministère des Armées, il y a de drôles d'équipes...Cela étant, "les piliers de la fachosphère" qui s'en indignent ont souvent tort.. Car le ministère des Armées veut ainsi tromper l’ennemi djihadiste.Quand ces derniers verront des soldats en qamis et des soldates voilées, ils penseront ainsi avoir à faire à des amis. Et alors il sera aisé de les défaire !On ne sait pas quel imbécile galonné est à l’origine de cette initiative. Cessons de rire maintenant. S’agit-il d’inciter des musulmans ou des musulmanes à s’enrôler. Veut-on en vantant ces tenues plaire à des imams dont l’influence grandit ?Mais tout cela nous paraît insuffisant. Seule une Marianne voilée pourra convaincre les hésitants !