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Une jeune femme montre sur son téléphone portable, à Pékin, son petit ami virtuel - un chatbot créé par XiaoIce, un système d'intelligence artificielle de pointe conçu pour tisser des liens émotionnels avec son utilisateur.
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MINUTE TECH

9 novembre 2026

Quand la pub débarque sur les chatbots

La publicité s’invite désormais dans les chatbots, et elle le fait avec une efficacité redoutable. Repérer les mentions « sponsorisé » reste la base, mais pertinence et indépendance ne sont pas la même chose. Une suggestion parfaitement adaptée à nos besoins reste-t-elle vraiment un conseil neutre, ou simplement une publicité qui nous connaît trop bien ?

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MOTS-CLES

tech , IA , publicités , chatbots

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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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