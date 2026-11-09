MINUTE TECH
9 novembre 2026
Quand la pub débarque sur les chatbots
La publicité s’invite désormais dans les chatbots, et elle le fait avec une efficacité redoutable. Repérer les mentions « sponsorisé » reste la base, mais pertinence et indépendance ne sont pas la même chose. Une suggestion parfaitement adaptée à nos besoins reste-t-elle vraiment un conseil neutre, ou simplement une publicité qui nous connaît trop bien ?
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MOTS-CLEStech , IA , publicités , chatbots
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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