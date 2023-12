Quand Bruxelles présente des mesures pour lutter contre les ingérences étrangères curieusement proches de celles pour lesquelles elle avait… condamné la Hongrie

La commissaire européenne chargée des Valeurs et de la transparence, Věra Jourová, le 22 juin 2021 à Luxembourg

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

Les médias hongrois n'ont pas tardé à souligner l'hypocrisie entourant les critiques d'une loi hongroise récemment adoptée, car elle est en fait très similaire à une proposition de la Commission européenne ainsi qu'à la loi américaine sur l'enregistrement des agents étrangers.

Le parlement hongrois a adopté mardi 12 décembre ce qu'on appelle la « Loi sur la protection de la souveraineté » pour défendre le pays contre l'ingérence politique indue de personnes ou de groupes étrangers. Le parti conservateur au pouvoir, le Fidesz, a jugé nécessaire de prendre de telles mesures après que des révélations ont fait surface l'année dernière selon lesquelles la campagne électorale de l'opposition hongroise de 2022 était massivement financée depuis l'étranger, principalement par le biais d'une organisation américaine à but non lucratif appelée Action for Democracy. Le Fidesz a déclaré :

Cela équivaut à de la corruption politique, à une ingérence étrangère dans les élections hongroises et à une attaque illégale contre la souveraineté de la Hongrie.

La nouvelle loi créera une autorité distincte chargée d'explorer et de surveiller les risques d'ingérence politique. Il aura le pouvoir d'enquêter sur les activités susceptibles de manipuler l'information ou d'influencer les résultats des élections. Il punira également le financement étranger interdit des partis ou groupes candidats aux élections d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison.

L'ambassadeur américain à Budapest, David Pressman – un critique régulier de la Hongrie – a déclaré que la nouvelle loi « donne à la loi sur les agents étrangers de Moscou une apparence douce et douce ». Même si la Russie dispose effectivement d’une telle loi, les États-Unis aussi, appelés Foreign Agents Registration Act, une loi qui impose des obligations de divulgation publique aux personnes représentant des intérêts étrangers.

Entre-temps, le jour même de l'adoption de la loi hongroise, la vice-présidente de la Commission européenne pour les valeurs et la transparence, Vera Jourová, a annoncé le soi-disant paquet de défense de la démocratie de la Commission, un texte réglementaire très similaire au projet de loi hongrois. Certains médias conservateurs hongrois, comme le quotidien Magyar Nemzet , l'ont même qualifié de « loi de protection de la souveraineté de Bruxelles ».



L'objectif principal de ce paquet, tel que décrit sur le site Internet de la Commission, est de lutter contre la menace d'ingérence étrangère avec plus de transparence. Les groupes travaillant pour des pays étrangers (ne faisant pas partie de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen) devront s’inscrire dans un registre de transparence. « L’ingérence étrangère dans nos systèmes démocratiques constitue un problème grave auquel il faut s’attaquer. Il est grand temps de mettre en lumière l’influence étrangère secrète », écrivent-ils.

Des détails importants sur ces activités, par exemple sur le montant d'argent reçu chaque année, les pays impliqués et les principaux objectifs des activités, seront rendus publics. Cependant, comme nous l’avons signalé précédemment , le paquet – visant principalement à éliminer l’influence russe et chinoise – garantira que « les entités enregistrées pourront demander que tout ou partie des informations ne soient pas rendues publiques ». Cela intervient après que plus de 230 organisations nationales et internationales ont signé une lettre commune en mai demandant à la Commission d'abandonner ses projets, invoquant des inquiétudes concernant d'éventuels « abus » de la part de certains gouvernements. Il n’est pas surprenant que les organisations de gauche soutenues par les États-Unis semblent fortement surreprésentées parmi les signataires, comme Transparency International, Human Rights Watch, Democracy International et l’Open Society Foundations de George Soros. Vera Jourová a déclaré que la version actuelle du paquet laisse une certaine marge pour un traitement préférentiel dans certains cas.

Il est intéressant de noter qu'une précédente loi hongroise obligeant les ONG à s'enregistrer en tant qu'organisations financées de l'étranger a dû être abrogée par le parlement hongrois après que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué que les restrictions n'étaient pas conformes au droit de l'UE, et que le La Commission européenne a lancé une procédure d'infraction contre le pays.

Néanmoins, la Commission a maintenant l'intention d'introduire sa propre « loi sur les agents étrangers », une étiquette que Vera Jourová a rejetée avec véhémence. Pour que la proposition devienne loi, elle aurait besoin du soutien du Conseil européen, des États membres de l’UE et du Parlement européen. L’intérêt pour une telle loi sera déterminé au cours des prochains mois. La Commission souhaite qu'une décision soit prise avant les élections du Parlement européen en juin de l'année prochaine.

Le Parlement lui-même est impliqué dans le scandale du Qatargate , les autorités belges enquêtant sur des pots-de-vin présumés qui auraient été versés par le Qatar et le Maroc dans le but d'influencer le processus décisionnel de l'UE.