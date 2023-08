Putsch au Niger : ainsi l’homme africain entra dans l’Histoire…

Un putsch est en cours au Niger

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Un jour l’ancien président de la République lança « l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire ». Que n’avait-il pas dit là ! Il fut voué aux gémonies.

Les pays africains, et en particulier les pays francophones, furent pris de bouffées de colère.

Puis les Africains s’employèrent à donner tort à l’ancien président de la République. Ils le firent à leur façon. Et ils entrèrent dans l’Histoire, notamment, avec des putschs militaires.

On ne compte plus les coups d’Etat militaires au Mali, au Burkina Faso, et ailleurs. Et maintenant au Niger. Les armées africaines sont spécialisées dans les putschs des armées d’opérette incapables de combattre les djihadistes. Alors, elles font appel à nous. Après quoi, elles nous prient de décamper.

Le dernier putsch, celui du Niger, ne fait pas exception à cette règle. Ils en ont manifestement marre des armées françaises. Qu’allons-nous faire là-bas ? Les manifestants qui assiègent l’ambassade française à Niamey crient « à bas la France » et « vive la Russie ».

Que savent-ils de la Russie ? Rien ! Mais ils connaissent le groupe Wagner dont l’efficacité est redoutable. Maintenant, débarrassés de la colonisation française, ils veulent être colonisés par la Russie. On souhaite aux Russes bien du plaisir…