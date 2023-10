Un hommage rendu à Dominique Bernard, le professeur tué à Arras - DENIS CHARLET / AFP

Alexandre del Valle est un géopolitologue et essayiste franco-italien. Ancien éditorialiste (France Soir, Il Liberal, etc.), il intervient dans des institutions patronales et européennes, et est chercheur associé au Cpfa (Center of Foreign and Political Affairs). Il a publié plusieurs essais en France et en Italie sur la faiblesse des démocraties, les guerres balkaniques, l'islamisme, la Turquie, la persécution des chrétiens, la Syrie et le terrorisme.

Atlantico : Quel est l’état des lieux de la progression de l’islamisme en France, notamment au regard des attentats déjoués ? Ce phénomène s’est-il réellement amplifié à travers notre pays ?

Alexandre del Valle : Tout dépend de ce que l’on appelle « islamisme ». L’islamisme djihadiste ne représente qu’une partie. Concernant la partie minoritaire de l’islamisme radical, qui est composée d’une branche politique, la partie djihadiste représente une menace sécuritaire qui est la vision la plus extrême et la plus violente. Il ne s’agit que de la face émergée de l’iceberg. Cela représente une vraie menace comme le prouvent les attentats d’Arras et de Bruxelles. Le mimétisme est aussi à l’œuvre. Avec les attentats du Hamas en Israël, avec les appels au djihad prononcés par le leader du Hamas depuis Doha, un mimétisme s’est mis en place et des attentats ont été commis quelques jours plus tard. Or les cibles – un professeur à Arras et des Suédois à Bruxelles – n’ont rien à voir avec Israël. Le mimétisme du djihadisme le rend totalement incontrôlable. Un islamiste commet une action quelque part au nom d’Allah, un autre islamiste peut ensuite vouloir passer à l’acte par pur mimétisme.

De nombreux projets d’attentats sont déjoués fort heureusement par nos services de renseignement qui font un très bon travail dans la lutte contre le terrorisme. En Europe, la France pourrait s’inspirer de l’Italie dont le modèle est calqué sur la stratégie déployée par le Maroc face à la menace terroriste. L’Italie a conservé un service de renseignement humain qui surveille toutes les personnes à risques et notamment qui parvient à détecter de manière très efficace les premiers signes de radicalisation. Cela permet de dissuader les radicalisés idéologiques avant même qu’ils ne deviennent des radicalisés violents. La France, en revanche, a un énorme problème depuis la suppression des RG. Il n’y a plus la même police de proximité qui permet de surveiller tous les discours de haine et les profils les plus dangereux. Il n’y a plus aujourd’hui de contrôles systématiques. Il y a tellement de radicalisés à surveiller. 15 à 18 fonctionnaires de police seraient nécessaires pour surveiller parfaitement quelqu’un de dangereux ou de violent comme un repris de justice radicalisé ou une personne revenant de Syrie. Or, nous n’avons pas assez de fonctionnaires de police. Il est impossible de surveiller toutes les personnes les plus problématiques.

Si beaucoup d’attentats orchestrés par les grandes organisations terroristes sont déjoués, il n’y a aucun moyen aujourd’hui pour garantir la sécurité des citoyens face aux djihadistes appelés à tort « loups solitaires ». Ces individus ont été radicalisés par un djihadisme d’atmosphère, par le discours du leader du Hamas qui a appelé à attaquer les mécréants et qui a contribué au passage à l’acte des terroristes à Arras et à Bruxelles. Ce djihadisme est extrêmement difficile à surveiller. En France, il est impossible d’empêcher les attentats perpétrés par ces faux loups solitaires. La surveillance déployée ne permet pas de suivre chaque individu dangereux.

Jacqueline Eustache-Brinio : L’islamisme a bel et bien progressé en France. Nous avons néanmoins fait des progrès pour déjouer les attentats. Les chiffres le prouvent. En revanche, ce qui m’inquiète énormément concerne l’état d’esprit et l’idéologie qui se sont propagés à travers le pays. Nous sommes confrontés à un islamisme rampant. Beaucoup n’ont pas voulu voir cette infiltration dans notre pays et qui est maintenant partout. Il y a des générations de jeunes et d’adultes qui se comportent sur le territoire français au nom d’une foi et non pas au nom des valeurs de la République. Cela apparaît maintenant au grand jour et tout autour de nous.

La Grande Mosquée de Paris a décidé, le 7 octobre, d’annoncer la création de AMMALE (l’Alliance des Mosquées, Associations et Leaders Musulmans en Europe) et pour annoncer son ralliement à la doctrine du « juste milieu » des Frères musulmans. Qu’est-ce que cela traduit sur la progression de l’islamisme en France ?

>>> Pour accéder au tweet, cliquer ici <<<

Alexandre del Valle : Depuis le départ de Dalil Boubakeur, il y a une dérive à la Grande Mosquée de Paris. Chems-Eddine Hafiz, l’actuel recteur de la Grande Mosquée de Paris qui a pris la suite de Dalil Boubakeur, n’a aucune compétence théologique. Il représente une communauté mais il ne représente pas un savoir religieux. Il n’est pas l’équivalent du grand imam d’Al-Azhar.

Chems-Eddine Hafiz raisonne de manière communautaire. Il est payé par l’Algérie comme son prédécesseur. Dalil Boubakeur, qui était voltairien, avait une extrême estime de la France. Chems-Eddine Hafiz a pu agir par le passé à travers certaines décisions pour faire plaisir aux Frères musulmans. Il a notamment un double-discours.

L’islam de juste milieu, une expression très utilisée dans l’islam sunnite, n’a jamais été un islam modéré. Il ne s’agit en aucun cas d’un courant modéré ou réformiste de l’islam. Cette expression ne vise qu’à tromper l’ennemi. Dans le sunnisme, l’islam du juste milieu est l’islam tel qu’il existe depuis le Xe siècle, l’islam non réformable car les portes de l’ijtihad, vers une réforme des textes, ont été fermées.

Beaucoup de penseurs musulmans modérés comme Razika Adnani ou comme l’ambassadeur Mezri Haddad rêvent d’un islam qui se libérerait de toute une jurisprudence radicale qui justifie la violence. Cela consisterait en un islam réformiste et moderne. Il devrait être possible de remettre en question tous les pans de la charia et du droit islamique qui vont à l’encontre d’un grand nombre de valeurs universelles : tout ce qui incite à la violence, à l’assassinat des apostats, tout ce qui permet de tuer celui qui change de religion…

Il y a de très nombreux ouvrages de théologie musulmane en France qui s’appuient sur l’islam du juste milieu. Personne n’ose les interdire. Ces textes expliquent aux musulmans comment ils pourraient désobéir à la République si des principes fondamentaux de la religion étaient heurtés, notamment le droit au blasphème (les caricatures de Charlie Hebdo ou des professeurs qui montrent des images du Prophète).

Or en France, le blasphème est autorisé. Dans une société française, en laissant circuler des ouvrages qui rappellent que la charia et le droit islamique punissent de mort les blasphémateurs, cela incite des passages à l’acte comme ce fut le cas pour le jeune Tchétchène à Arras qui a mis son projet à exécution.

Tout le problème de l’islamisme en France est lié au fait que l’islam de France a été confié à des organisations islamiques ou des Etats qui adhèrent à une jurisprudence soi-disant du juste milieu, mais en réalité extrêmement radicale, d’un islam orthodoxe, qui permet la peine de mort, le fait de battre sa femme, l’infériorité des femmes, le fait de mépriser les Juifs et les athées. Cela remet totalement en cause toutes les valeurs de notre civilisation et de la République française. Les textes religieux musulmans en Europe ne devraient pas contenir des incitations à la violence.

L’islam ne concerne pas uniquement la foi, l’islam est une loi comme le judaïsme.

Jacqueline Eustache-Brinio : La Grande Mosquée de Paris semble se rapprocher, via ce choix, de nos pires ennemis, les Frères musulmans, et de leur idéologie. Le massacre du Hamas et les attaques ont été menées en Israël le 7 octobre au nom de l’islamisme.

Il est urgent de rester unis et de défendre les valeurs de la République afin de pouvoir préserver l’unité du pays. Le chef de l’Etat Emmanuel Macron appelle à l’unité. Mais comment faire quand la population ne partage pas les mêmes valeurs et les mêmes codes. Il faut ramener cette unité par un combat idéologique fort et par l’obligation et la fermeté. La décision de la Grande Mosquée de Paris prouve qu’il est urgent de le faire.

Au regard des travaux des services de renseignement, notamment via le rapport de 2018 sur « l’état des lieux de la pénétration de l’islam fondamentaliste en France », que faut-il penser de la progression de l’islamisme en France ?

Alexandre del Valle : L’état des lieux est absolument époustouflant et alarmant. Il y a deux pôles au sein de l’islam de France à travers le CFCM, présidé par Mohammed Moussaoui, et la Grande Mosquée de Paris. Mais ils sont sous l’influence de puissances étrangères comme le Maroc ou l’Algérie.

Tous les autres pôles influents sont extrêmes et développent en France le séparatisme islamique. Les Frères musulmans contrôlent de nombreux lieux de culte et ont une énorme influence intellectuelle.

Les Frères musulmans se sont spécialisés dans un rapprochement tactique avec toutes les forces progressistes, tiermondistes, antiracistes pour faire passer le combat intégriste de l’islam radical comme une sorte de néotiermondisme. Cette mouvance des Frères musulmans est la matrice de l’islamisme radical et est à l’origine de nombreuses mosquées et de lycées musulmans.

Le deuxième pôle extrêmement radical et dangereux, à l’origine de la diffusion en Europe et en France du salafisme wahhabite, est l’Arabie saoudite. La Ligue islamique mondiale a également contribué à la diffusion du salafisme. La loi islamique permet en Arabie saoudite la crucifixion et la décapitation des individus. Comment nos dirigeants ont pu être assez fous et traîtres à nos valeurs pour exposer nos compatriotes musulmans à de telles valeurs et à l’influence de tels pays ? Les banlieues ont également été abandonnées. Des entrepreneurs du religieux ont travaillé au corps les jeunes et ont ainsi distillé l’idéologie des Frères musulmans tout en leur faisant croire que la France était raciste et qu’elle les traitait comme Israël traite les Palestiniens, d’où le fait que lorsque des incidents éclatent en Israël, il y a tout de suite des meurtres en Europe.

Les Frères musulmans ont une énorme responsabilité dans la fanatisation islamiste, dans la paranoisation des consciences en faisant croire que tout le monde est islamophobe.

Le salafisme saoudien a été plus conservateur en prônant un islam du repli, très arriéré, qui consiste à imiter la vie du Prophète. Les salafistes constituent le deuxième pôle radical après les Frères musulmans.

Le troisième élément majeur, concernant la paranoisation de toute l’Europe et de l’Occident, est le pôle indo-pakistanais, basé sur un repli communautaire local. Cette réalité s’est appliquée au Royaume-Uni avec les quartiers du « Londonistan ».

Le dernier né concerne un pays qui a été longtemps laïque, la Turquie. Le pays est sous l’influence du Millî Görüş et des Frères musulmans. Depuis l’arrivée d’Erdogan au pouvoir, l’islamisme turc qui jadis était dans l’opposition est maintenant contrôlé par le pouvoir turc. La Turquie a fanatisé de nombreux Français d’origine turque en leur disant que le génocide arménien n’a pas existé. Le Millî Görüş souhaitait implanter une mosquée à Strasbourg avec l’appui des écologistes. Le Millî Görüş a comme livre de chevet un ouvrage qui explique que tous les problèmes du monde sont dus aux Juifs.

Comment est-ce possible que nos dirigeants depuis 40 ans aient laissé un accès libre à de la littérature radicale ? Cela a favorisé le repli communautaire. L’islamophobie a aussi accentué ce phénomène.

L’état des lieux est donc gravissime. La situation s’est dégradée depuis le rapport de la DGSI en 2018. La réalité a empiré depuis. Les djihadistes ont progressé. De nombreuses personnes sont revenues de Syrie. Des personnes radicalisées ont purgé leur peine et sont en liberté. La France a accueilli de nombreux Tchétchènes qui fuyaient Vladimir Poutine mais ces individus faisaient partie de la mouvance islamiste radicale. Ils ont été accueillis par la bêtise des hommes politiques. Ces Tchétchènes venaient en réalité d’un milieu radical et pro-djihadiste. La famille de l’assaillant d’Arras avait été surveillée. Nous avons accueilli des loups dans la bergerie.

Jacqueline Eustache-Brinio : Ce phénomène est extrêmement inquiétant. De nombreuses revendications sont venues s’immiscer au sein de l’organisation de notre société. La loi de 2004 a encadré, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées public. Cela fait 20 ans que les revendications communautaires islamistes se succèdent. Elles sont aujourd’hui de plus en plus importantes. A cause de notre faiblesse, nous n’avons pas été en mesure de lutter contre ce phénomène et ce processus. Sous prétexte de tolérance et d’ouverture, nous avons laissé s’inscrire l’insupportable et l’intolérable. Aujourd’hui, pour faire marche arrière, il est donc nécessaire d’avoir un discours ferme et clair. S’il n’y a pas de lois suffisantes pour nous protéger, il va falloir le faire vraiment.

Au niveau de la Justice et au sein du système carcéral, y aurait-il une radicalisation endémique et en phase d’accélération au sein des prisons ?

Alexandre del Valle : Beaucoup de choses ont évolué ces dernières années. Près de 300 personnes radicalisées ont été libérées de prison. Il y a des prédateurs dans la nature. Les services de renseignement les surveillent mais ces services sont débordés. Les enfants des djihadistes femmes qui ont été rapatriées représentent également une grande inconnue. Il y a également des revenants de Syrie qui passent au travers des radars et entre les mailles du filet. Ils ont emprunté les chemins de l’immigration clandestine. Ils recomposent des cellules dormantes en France ou en Belgique.

Les nouvelles personnes qui se radicalisent ne sont pas également repérées par les services de surveillance.

L’islamisme politique gagne du terrain. Il n’y a pas de baisse de candidats attirés par le djihadisme. Avec la « publicité » à chaque attentat et avec la crise en Israël, il y a un effet de mimétisme. Plus il y a d’attentats, plus on parle de l’islam et de l’islamisme et plus cela incite au passage à l’acte. Un certain nombre de personnes radicalisables songent à passer à l’acte.

Nous n’avons pas assez de moyens et pas assez de surveillance pour contrôler chaque personne radicalisée.

Les juges ont tendance à libérer très facilement des prédateurs et des personnes radicalisées dans la nature.

Des associations se mobilisent également pour empêcher les expulsions comme ce fut le cas pour le terroriste à Arras.

Compte tenu de ce contexte et de la législation, la France est condamnée à avoir sur son sol de vrais prédateurs. La justice ne permet pas toujours de se prémunir des loups dans la bergerie.

L’islamisme est un bloc. Or, vouloir faire monter l’islam politique en se disant qu’il pourra freiner l’islam djihadiste est une erreur. L’islam d’Europe est soit dans les mains d’Etats étrangers ou dans les mains d’organisations islamistes mondiales ou dans les deux à la fois. Il n’y a pas d’islam d’Europe ou d’islam français. Le modèle à suivre pourrait être celui de l’islam autrichien qui permet de couper les vivres aux Frères musulmans et aux pôles de l’islam politique tout en assurant une extrême vigilance vis-à-vis des personnes radicalisées. L’Autriche a beaucoup progressé en la matière.

Malgré l’intelligence et l’efficacité des services de police, la Justice, les médias, les politiques et les services sociaux ne jouent pas le jeu en France. Dans les centres pour les mineurs non accompagnés, il y a un refus total de coopérer avec la justice et l’omerta se met en place laissant craindre le pire pour l’avenir.

Jacqueline Eustache-Brinio : Ce phénomène s’accélère aussi dans nos prisons effectivement. Il y a des ennemis de la République au sein des centres de détention. La loi post-attentats de 2015 a permis de voir qu’il y en avait un certain nombre en prison. Mais en réalité, nous avons un combat idéologique à mener partout dans notre pays contre l’islamisme. Si nous ne sommes pas tous d’accord pour mener cette lutte idéologique face à l’islamisme, notre pays est menacé d’explosion.

Suite à l’attentat dans la ville d’Arras ayant ciblé un enseignant et après la décapitation de Samuel Paty, quid de la situation au sein de l’Education nationale ? Gabriel Attal a annoncé notamment que 179 élèves ont perturbé la minute de silence organisée lundi en hommage au professeur assassiné à Arras.

Jacqueline Eustache-Brinio : Il n’y a en réalité que 179 cas qui ont été remontés officiellement. Un plus grand nombre d’incidents ont réellement eu lieu. L’Education nationale a un double problème, d’une part avec les atteintes à la laïcité et d’autre part le défi de la formation des enseignants. Au sein de l’Education nationale, les jeunes professeurs n’ont pas été formés de la même manière à la laïcité. Le concept de laïcité ouverte est souvent évoqué. Or, elle ne s’adjective pas. La formation d’une partie des jeunes enseignants les pousse à être tolérants sur une partie des revendications communautaires et religieuses. Il est donc vital de se poser la question sur la formation des enseignants afin d’éviter une crise au sein de l’école laïque et républicaine. Il est urgent de se poser cette question et d’y apporter des solutions.

Quelles pourraient être les solutions politiques ? La loi immigration peut-elle apporter des réponses ?

Jacqueline Eustache-Brinio : La loi immigration ne va pas tout régler. Tout va dépendre du contenu du texte final. Une partie de la classe politique ne veut pas faire de liens entre insécurité, violences et immigration. Ce déni-là est un déni coupable pour les années à venir. Le clientélisme politique vis-à-vis des islamistes doit être dénoncé. Ce clientélisme tue notre démocratie et notre liberté. Il va falloir s’armer de courage et oser dénoncer cette emprise. La France, une, indivisible et laïque, est fortement menacée.

En quelques années, le phénomène a-t-il pris de l’ampleur et s’est-il aggravé ?

Jacqueline Eustache-Brinio : Il y a clairement une aggravation. Un exemple concret concerne les chiffres de l’abaya entre 2021 et la rentrée 2023. Gabriel Attal a été obligé d’avoir un discours enfin clair, même si cela ne va pas tout régler. La fermeté et la force permettent d’exister et de préserver notre modèle. Si nous avions eu des discours plus clairs et fermes depuis quelques années, nous ne serions sûrement pas dans la même situation. Le « et en même temps » est le plus grave danger pour notre pays.

La clarté et la lucidité politique pourraient-elles apporter des solutions concrètes face à cette crise ?

Jacqueline Eustache-Brinio : La clarté et la lucidité que je peux avoir doivent être partagées par tous. Cela n’est pas un combat droite – gauche mais un combat qui repose sur l’unité et l’avenir de la nation.