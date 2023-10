"Proches" de Laurent Mauvignier : un chaos familial bavard qui n’émeut guère

« Tellement proches. On est si proches – tellement rapprochés qu’on peut plus respirer – j’étouffe – on étouffe à force d’être si proches. »

[…]

« Ça sert à quoi quatre ans de prison? Ça t’a ouvert un peu les yeux, ou tu crois toujours que tu peux tout te permettre? Tu crois encore que ton père sera toujours là pour toi ? Tu crois qu’il est encore là, maintenant, pour toi ? Que tes sœurs ne verront jamais qui tu es ? Qu’est-ce que tu leur as fait, à tes sœurs, pour les aveugler à ce point-là ? Comment t’as fait ça ? Tu leur fais quoi, aux gens, pour qu’ils soient aussi soumis et aveugles avec toi ?… Il y a que moi qui te vois comme tu es? C’est ça mon malheur? C’est ça ? Être la seule à te voir comme tu es, à savoir qui tu es, c’est ça ce qui m’arrive? Être la seule à te voir ? »