Présidentielle américaine : les discours de Trump font écho à la rhétorique et au style romains d'il y a 2 000 ans

Tyler Broome est doctorant en deuxième année de lettres classiques, d'histoire ancienne et d'archéologie à l'université de Birmingham. Ses recherches portent sur la communication politique à la fin de la République romaine (1er siècle avant J.-C.), en appliquant le concept sociologique de la théorie des rôles aux lettres de l'homme d'État et orateur romain Cicéron. Plus généralement, Tyler s'intéresse à l'histoire sociale romaine et à l'autoprésentation/propagande politique, ainsi qu'à la relation entre les idées antiques de rhétorique et d'autoprésentation et leurs équivalents dans la politique et les médias modernes.