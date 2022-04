Premier tour de la présidentielle 2022 : qui a voté quoi ?

Des électeurs attendent pour voter dans un bureau de vote situé dans une école primaire de Bordeaux, le 10 avril 2022.

Après un premier tour qui donne Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête, quels sont les enseignements des données du scrutin ?

Frédéric Micheau : On voit qu’il y a du vote utile pour Emmanuel Macron, qui a siphonné les électeurs de Pécresse de manière spectaculaire, il y a un petit peu de vote utile en provenance des électeurs de Zemmour pour Marine Le Pen – ce qu’on voyait se dessiner depuis quelques jours – et un vote utile de la gauche en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Il faudra voir l’écart final mais je pense que la candidature de Fabien Roussel lui a vraiment porté préjudice.

Que sait-on du vote par catégories de population ?

Le candidat en tête chez les hommes, c’est Emmanuel Macron. Chez les femmes, il est au coude à coude avec Marine Le Pen, mais améliore très notamment son score chez elle, progressant de 7 points. Chez les 18-34 ans, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, juste devant Marine Le Pen. 40% des plus de 65 ans ont voté pour Emmanuel Macron (contre 27 % en 2017) ; c’est spectaculaire car jusqu’à présent c’était Les Républicains qui avaient cette clientèle électorale, or Valérie Pécresse n’obtient que 9% dans cette catégorie. Il y a une vraie bascule. Il a récupéré une grande partie de l’électorat.

Concernant les catégories socio-professionnelles : Macron est en tête chez les artisans et les commerçants, chez les cadres et professions intellectuelles supérieures, ce qui était déjà le cas en 2017. Chez les catégories populaires, c’est toujours Marine Le Pen qui est en tête, notamment chez les ouvriers (43%).

Les foyers aux revenus les plus faibles ont voté pour Marine Le Pen et plus le foyer a des revenus élevés plus il vote pour Emmanuel Macron. A partir, de 2000 €, ils font jeu égal. Et au-delà de 3500 € par mois, c’est nettement Emmanuel Macron. Les propriétaires sont 33% à voter Emmanuel Macron. Les locataires privilégient Marine Le Pen.

Nous avons aussi des donnés sur le vote des catholiques. Emmanuel Macron arrive en tête, qu’ils soient pratiquants ou non. Ce qu’on voit, c’est que les lignes de force de l’électorat de 2017 d’Emmanuel Macron sont renforcées.

Qu’en est-il sur les affinités politiques ?

Jean-Luc Mélenchon récupère seulement 66% de ses électeurs de 2017. Emmanuel Macron 71% et Marine Le Pen 79%. Si on regarde l’électorat de Benoît Hamon en 2017, quasiment la moitié (47%) a voté pour Jean-Luc Mélenchon, 14% pour Yannick Jadot et 14% pour Emmanuel Macron. Ce qui veut dire qu’il y a encore eu du transfert socialiste vers Emmanuel Macron. Le président sortant a eu beaucoup de vote utile de droite, mais aussi un peu de gauche.

SI l’on regarde l’électorat de Fillon, 38% d’entre eux ont voté Emmanuel Macron, contre 24% seulement Valérie Pécresse, 17 % pour Zemmour et 14 % chez Marine Le Pen. Le gros du bataillon LR de 2017 est donc passé largement chez Emmanuel Macron.

Et parmi les électeurs de Marine Le Pen en 2017, seulement 13% sont allés chez Éric Zemmour.

Qu’est ce que tout cela présage pour le second tour ?

Nous avons fait un sondage le soir du vote. Nous prévoyons pour l’instant un second tour 54 v 46 %, en faveur d’Emmanuel Macron. 79% des électeurs d’Éric Zemmour se reportent sur Marine Le Pen, 59 % des électeurs de Yannick Jadot sur Emmanuel Macron. Mais chez les électeurs de Valérie Pécresse, c’est plus mitigé. 43% vont se reporter sur Macron, 27% chez Le Pen et 30 % qui ne vont pas voter. Pour Jean-Luc Mélenchon, aujourd’hui, une majorité s’abstiendrait ou voterait blanc ou nul. 27 % voteraient pour Emmanuel Macron et 21% pour Marine Le Pen. Donc l’un des enjeux du second tour est la capacité d’Emmanuel Macron de convaincre une part des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ne comptent pas voter pour lui. Son réservoir de voix est surtout chez Jean-Luc Mélenchon et un peu chez Valérie Pécresse.