Poutine : et maintenant la Pologne ?

Vladimir Poutine lors d'une visioconférence.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La Pologne aide l’Ukraine. Elle a des frontières communes avec elle. Et aussi avec la Biélorussie et la Russie. La Pologne est l’ennemi héréditaire de la Russie.

Il s’agit de la terroriser pour qu’elle cesse d’aider Zelensky. Les Biélorusses ont envoyé des hélicoptères qui ont violé l’espace aérien polonais, ce qui n’a pu être fait qu’avec l’approbation de Poutine car Loukachenko est son obligé et son valet. Les intentions de Poutine étaient de tester la détermination des Polonais.

Le tout est accompagné de déclarations menaçantes et guerrières. Loukachenko et Poutine ont fait une déclaration commune disant vouloir reprendre la Pologne, « le cadeau que leur a fait Staline ».

Un cadeau de Staline ? Plus un mensonge est gros, plus il passe. En 1939, suite au pacte germano soviétique, Staline arracha la Pologne et ses confins de l’Est qui furent incorporés de force à la République soviétique d’Ukraine et à la République soviétique de Biélorussie.

Le seul cadeau qui a été fait à la Pologne venait des Alliés qui lui accordèrent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale une compensation en lui donnant les territoires de l’Est de l’Allemagne.

Poutine et Loukachenko disent n’importe quoi et ça frise l’absurde. C’est pour eux sans importance. L’objectif est de faire peur aux Polonais.

Il est peu vraisemblable que les armées russes et biélorusses attaquent la Pologne. Celle-ci, en effet, est membre de l’OTAN qui répliquerait aussitôt. Mais il reste une possibilité à Poutine et à Loukachenko. Des milliers d’hommes du groupe Wagner sont positionnés en Biélorussie. Ils pourraient attaquer la Pologne et Poutine s’en sortira en déplorant les « incartades » de Prigojine.