Darya Safai : « Pourquoi l’Europe accorde-t-elle des passeports à des islamistes qui ont pour seul projet de détruire l’Occident ? »

Atlantico : Face à la multiplication des manifestations pro-Palestine, vous dîtes que la naïveté doit cesser. Membre du parlement belge, vous avez rédigé un long message sur X (anciennement Twitter) dans lequel vous écrivez que « des collègues de gauche continuent de protéger ces extrémistes sous couvert de protection des minorités, tolérance, inclusion, liberté de religion ». A quel point les protègent-ils ?

Darya Safai : Je suis d'origine iranienne. En Iran, les ayatollahs m’ont mis en prison puis je suis venue en Europe il y a 23 ans. J’ai grandi dans un Etat islamique et je sais comment ça marche. Je sais comment leur idéologie peut réussir. Avant en Iran, il n’y avait pas d’islamistes. La naïveté des communistes et de l’extrême gauche leur a permis d’arriver au pouvoir. L’idéologie de gauche a aidé l’ayatollah Khomeini à réussir. Je vois la même chose se reproduire aujourd’hui en Belgique, en Europe et dans tous les pays occidentaux. L'idéologie de gauche aide les islamistes pour avancer dans leur idéologie en utilisant les mots inclusivité, multiculturalisme et relativisme culturel. Avec l’expérience que j’ai eu en Iran, je peux dire que nous sommes menacés, ici, en Europe.

On voit ouvertement les soutiens, même de monde politique. Certains gauchistes supportent le Hamas sur leur explication de la tuerie de masse du 7 octobre. Une ministre de l’écologie en Belgique dit qu’elle ne peut pas nommer le Hamas comme organisation terroriste alors que le Hamas est déjà sur la liste des organisations terroristes en Europe. Quelle naïveté ! L’idéologue se répand lentement et doucement. Mais depuis le 7 octobre, on voit qu’il y a beaucoup de gens de gauche dans les rues pour soutenir le Hamas. C'est vraiment quelque chose qui est dangereux pour la société. Malheureusement, tout ça s'est banalisé. C'est vraiment affreux de voir comment ce danger est en train d'avancer, comment notre société est en train de se déchirer entre les extrémistes, les anti-juifs, les antisémites et les gens normaux. Comment peut-on protéger nos citoyens ici en Europe ? Je m’interroge. Je ne comprends pas du tout les musulmans qui sont là avec des drapeaux des talibans, d’Al-Quaïda ou d’autres organisations terroristes comme Hamas. Pourquoi sont-ils venus ici ? Certains ont la nationalité belge ou sont européens. Sur les réseaux sociaux, ils s’expriment. Ils disent ouvertement qu’ils veulent un Etat islamique partout dans le monde. Ils disent ouvertement qu’ils veulent combattre l'Occident. C'est un acte de terrorisme. Je me demande s'ils sont déjà identifiés ou s'ils ont déjà été suivis. Nous devons réagir beaucoup plus rapidement. Tout cela demande une décision très forte et je ne vois pas ça dans la politique aujourd'hui.

Au Parlement belge, mes collègues parlent d’islamophobie en le mettant au même niveau que le racisme et le fascisme. L’islamophobie rappelons-le, ça n’existe pas. L'islam, c'est une religion, une idéologie. Pourquoi ne peut-on pas critiquer une idéologie ? Sans critique, on ne peut pas améliorer. Ici en Belgique, il y a des gens veulent pénaliser l’islamophobie. Vous imaginez ? J’ai été en prison en Iran à cause des ayatollahs pour avoir critiqué la façon dont on traite les femmes dans l’idéologie islamique. Aujourd’hui en Europe, je pourrais être mise en prison pour les mêmes raisons ? Si jamais c’est pénalisé, c’est une catastrophe. Cela nous mènerait à un point de non-retour. Il y a plein de gens qui n’osent plus critiquer l’islam. C’est déjà quelque chose d’interdit et tabou. L’évolution qu’on voit en Europe, ça ne promet rien de bon.

Quelle a été votre réaction en entendant les slogans « Allah Akbar » criés dans des manifestations à Londres, Paris, Berlin avec des drapeaux en soutien au Hamas, parfois même aux talibans ?

Je ne suis pas étonnée de voir autant de musulmans défendre la cause de la Palestine. Les musulmans ne croient pas vraiment qu'Israël a le droit de vivre ou le droit d'exister. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'Israël et les juifs ont pris le pays et la maison qui est vraiment sacrée pour les musulmans. Pour eux, cette maison sacrée c’est Jérusalem, sous l'occupation d'Israël. Ils veulent la libérer. Ce que savent les musulmans, partout dans le monde, c'est qu'ils doivent toujours soutenir la Palestine. Ils ne cherchent pas une solution entre Israël et Palestine. Pour eux, Israël ne doit plus exister. C’est la même mentalité que les islamistes en Iran. Le régime islamiste nous disait tous les matins qu'on devait marcher sur le drapeau israélien. Les islamistes veulent qu’Israël disparaisse.

Après l’attaque du 7 octobre, j’étais étonnée de voir des milliers de gens dans les rues de Londres (RU). A Toronto (Canada), j’étais étonnée de voir des milliers de gens faire une prière dans les rues. Cette prière envoie un message politique : intimider les européens et montrer comment les islamistes sont forts. J'étais surtout choquée de voir des gens dans nos journaux et nos télévisions donner si ouvertement un support au Hamas. Nous ne devons pas arrêter de croire à ce que nous avons bâti en Europe et en Occident. Nous devons être fiers. Nous ne devons pas accepter cet antisémitisme et cet islamisme dans les médias et dans les manifestations. La liberté d'expression, ça ne veut pas dire qu'on peut dire n’importe quoi pour mettre les juifs ou d’autres personnes en danger. On ne peut pas dire n’importe quoi. Le racisme est interdit. Pourquoi n’interdisons-nous pas les drapeaux des islamistes extrémistes comme le Hamas ou Al-Quaïda ? Je ne comprends pas.

Vous dites que les islamistes sont venus en masse en Europe avec un seul objectif : détruire l'Occident avec leur idéologie dangereuse. Selon vous, cela pourrait entraîner la disparition de l'Europe ? Et celle de l’Occident ?

Tout est possible. Cela nous demande aussi du courage. Il faut se battre pour notre identité et nos valeurs. Si on ne fait pas l'effort pour notre avenir, qui va le faire à notre place ? Ne soyons pas naïfs. La liberté et les droits des femmes, ce n'est pas quelque chose d’acquis. Nous pouvons le perdre. L’exemple avec le voile. Les islamistes veulent imposer le voile pour montrer qu’ils sont différents. Il faut que les occidentaux combattent pour leurs valeurs. Les islamistes veulent que tout le monde devienne musulman. Soit vous l’acceptez, soit ils iront jusqu’au bout avec le djihad et des attentats terroristes. On ne doit pas banaliser cette idéologie.

Voilà pourquoi l’idéologie d’extrême-gauche est dangereuse. Ce sont des gens qui détestent l’Occident ou le capitalisme. On ne doit pas les laisser jouer dans le camp des islamistes. C’est trop dangereux. Si la civilisation occidentale perd, on n'a plus rien.