Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 13 au 19 septembre

Cultureil y a 4 heures
Nora Bussigny nous livre, avec son nouvel ouvrage publié chez Albin Michel, une enquête implacable et d’une rare intensité sur l’ultra-gauche française, qu’elle a infiltrée durant un an.
Nora Bussigny nous livre, avec son nouvel ouvrage publié chez Albin Michel, une enquête implacable et d’une rare intensité sur l’ultra-gauche française, qu’elle a infiltrée durant un an. © Samuel Kirszenbaum pour Albin Michel
À découvrir absolument

Pourquoi il faut lire d’urgence « Les Nouveaux Antisémites », de la journaliste Nora Bussigny

Chaque mois, le grand reporter Emmanuel Razavi nous parle de la sortie d’un livre ou d’un film, en relation avec le monde de la défense, de la géopolitique, ou de l’aventure.

avec Emmanuel Razavi
author imageEmmanuel Razavi

D’origine iranienne, Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

Voir la bio »

Pourquoi il faut lire d’urgence « Les Nouveaux Antisémites », de la journaliste Nora Bussigny

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés