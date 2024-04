Pourquoi de nombreuses politiques visant à réduire l'immigration l'augmentent en réalité

Des migrants à bord de l'Ocean Viking.

Chaque printemps et chaque été, lorsque le temps s'améliore, le nombre de personnes qui tentent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe augmente considérablement, voire triple. Des photos et des titres alarmants font la Une des journaux et les politiciens alimentent des récits négatifs sur l'immigration.

Les raisons qui poussent les gens à émigrer sont multiples : sécurité, travail, éducation, famille ou par aventure. Même si les politiciens aiment diviser les migrants en catégories bien définies, telles que les réfugiés et les migrants économiques, la réalité désordonnée est que la plupart des personnes qui se déplacent entrent dans plusieurs catégories à la fois. Il est donc d'autant plus difficile pour les gouvernements d'empêcher ce phénomène, même s'ils essayent de le limiter.

Certains adoptent une approche consistant à "renvoyer les migrants", comme la politique rwandaise proposée par le Royaume-Uni. L'approche "argent contre contrôle des migrations", qui consiste à transformer les pays situés à la périphérie de l'Europe en véritables "gardes-frontières", est également très répandue. Un exemple concerne le récent accord de l'UE avec la Tunisie, qui promet 150 millions d'euros pour stimuler les efforts de la Tunisie en matière de contrôle de l'immigration.

On entend souvent dire que la meilleure façon d'aborder la question des migrations est de "s'attaquer aux causes profondes", c'est-à-dire d'améliorer la vie des gens dans leur pays d'origine afin qu'ils soient moins susceptibles d'avoir besoin d'émigrer ou de vouloir le faire. Cette approche propose d'accorder une aide financière aux pays les plus pauvres afin, par exemple, de contribuer à la création d'emplois locaux et d'améliorer les écoles et les soins de santé.

Cette approche semble logique, plus humaine et certainement moins désagréable que la mise en œuvre d'un plan d'expulsion à la rwandaise. Mais il n'y a pas vraiment de consensus sur les causes profondes de la migration, et peu de preuves montrent que le fait de s'attaquer à ces causes réduit réellement l'immigration.

Dans le cadre de MIGNEX, un projet de recherche sur les migrations mondiales financé par l'UE, j'ai travaillé avec une équipe de chercheurs pour étudier ce qui pousse les gens à envisager de quitter leur famille et leur communauté pour s'installer dans un autre pays. Nous avons étudié 26 communautés dans dix pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, en utilisant les données de plus de 13 000 entretiens.

S'attaquer aux causes profondes

Les personnes vivant dans les pays les plus pauvres sont confrontées à de nombreux défis sociaux et économiques. Ceux-ci sont souvent considérés comme des "causes profondes", que MIGNEX définit comme des difficultés largement répandues, perçues comme persistantes, immédiatement menaçantes ou les deux à la fois, et auxquelles la migration peut apporter une réponse.

Mais quelles sont les causes les plus importantes qui poussent les gens à franchir le pas et à prendre la décision radicale de quitter leur maison pour un nouvel endroit ?

Le problème de l'élaboration des politiques migratoires - qui repose souvent sur l'intuition et les suppositions, plutôt que sur des preuves - est une approche dispersée qui énumère toute une série de problèmes comme causes profondes. Le Fonds fiduciaire européen pour l'Afrique, qui finance des projets de développement visant à promouvoir la résilience, l'économie et l'égalité des chances, la sécurité et le développement, et à mettre fin aux violations des droits de l'homme, en est un bon exemple.

Les décideurs politiques partent du principe qu'en s'attaquant à tous ces problèmes, ils réduiront le désir d'émigrer. Mais souvent, ces hypothèses ne se vérifient pas. Nos recherches nous ont permis de constater que la réduction de la pauvreté et l'élévation des niveaux d'éducation pouvaient en fait accroître le désir d'émigrer, parce qu'elles donnent aux gens les moyens de le faire et élargissent leurs horizons. Par exemple, le fait d'être titulaire d'un doctorat accroît les aspirations à la migration de 22 % par rapport aux personnes qui n'ont pas reçu d'éducation formelle.

S'attaquer à d'autres facteurs - tels que la rareté des moyens de subsistance et le manque de bons emplois - pourrait être plus efficace, mais même dans ce cas, il faut généralement des générations avant que la migration internationale ne soit plus souhaitable. La création d'emplois tend également à être incroyablement coûteuse. Par exemple, la Banque mondiale estime qu'un investissement de l'équivalent de 9 millions d'euros en Tunisie créerait, au maximum, 300 emplois dans les secteurs du commerce et de la construction, pour un coût de 27 800 euros par emploi.

En revanche, nous avons constaté que la lutte contre la corruption est essentielle pour réduire les aspirations des gens à émigrer. Les personnes vivant dans des communautés où il est courant de devoir payer un pot-de-vin pour obtenir un service sont 36 % plus susceptibles de souhaiter ardemment émigrer.

La corruption n'est pas simplement une nuisance, elle est généralement le symptôme de problèmes sociétaux plus profonds et moins évidents. La corruption dans les hôpitaux, les écoles et les forces de police peut être le signe de bas salaires, d'une gestion inadéquate et d'un manque de responsabilité.

Par exemple, à Redeyef, une ville minière en déclin dans le désert tunisien, les niveaux élevés de corruption empêchent de nombreux jeunes qualifiés d'accéder aux emplois les plus convoités, ce qui contribue à un sentiment de désespoir écrasant. La lutte contre la corruption peut donc améliorer les conditions de vie et renforcer la confiance des gens dans leur capacité à construire leur avenir au niveau local, plutôt que de chercher des opportunités ailleurs.

Aide et contrôle des migrations

Rien de tout cela ne rend moins nécessaires les efforts des pays riches pour aider les pays pauvres à réduire la pauvreté, à créer des emplois et à développer l'éducation. Ces politiques restent importantes en soi et contribuent souvent de manière significative à l'amélioration de la vie et du bien-être des populations.

S'attaquer aux causes profondes des migrations n'est pas une solution facile et à court terme pour prévenir les migrations. Les gouvernements qui allouent des aides doivent les dissocier de la question des migrations, afin que cet argent puisse être affecté à ce à quoi il est réellement destiné : traiter les questions économiques, humanitaires, politiques et de sécurité.

Entre-temps, toute réponse politique visant à gérer les migrations doit être adaptée au contexte local spécifique - les préoccupations et les motivations des individus qui les poussent à émigrer sont différentes partout.

Cet article a été publié initialement sur le site The Conversation : cliquez ICI