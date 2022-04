"Pour un oui ou pour un non" de Nathalie Sarraute : le théâtre de l’indicible

C’est le principe de l’iceberg, quelques mots et une intonation particulière révèlent brutalement ce qui peut se cacher entre deux êtres humains qui pourtant s’apprécient : la faille, le gouffre. Ici, on est bien au-delà de la simple vexation. Proustienne dans sa manière d’analyser avec lucidité et acuité un sentiment, Nathalie Sarraute signe un texte passionnant et stimulant sur la parole, devenu aujourd’hui un classique.

La pièce est construite avec une évidente symétrie. Les deux personnages appartiennent à des mondes bien différents (l’un a réussi socialement, le second a préféré emprunter des chemins plus personnels), chacun en est conscient, et chacun à sa manière blesse l’autre involontairement. Et pourtant, ils s’aiment. Ce qui prouve que l’amitié, sentiment subtil, n’est jamais monolithique.

Dans une absence totale de décor (la pièce a été écrite au départ pour la radio), Gabriel Le Doze et Bernard Bollet avivent toutes les moirures de ce texte où le verbe et ses détours sont le vrai sujet. Comédiens très actifs dans le doublage, ils ont tous deux des voix superbes, magnifiquement domptées.