Pour le président tunisien, « l’immigration subsaharienne est une entreprise criminelle »

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dominique Sopo a relayé avec colère les propos du président tunisien. Il y voit une « manifestation de racisme ». Il est, de par sa fonction, spécialiste en la matière.

Voyons maintenant les propos du président tunisien pour se forger une opinion. Il a déclaré que « l’immigration subsaharienne était un complot contre la Tunisie ». Et cela dans le but « de modifier le caractère arabo-musulman, de changer la composition démographique » de son pays. Un petit remplacement serait donc en cours dans ce pays « arabo-musulman ».

On sait que durant des siècles, les Arabes ont méprisé les Noirs. Et certains d’entre eux continuent à le faire. Ce sont leurs traditions et leurs habitudes qui veulent ça.

Au risque de fâcher Sopo, transposons les déclarations du chef de l’Etat tunisien à la France. « L’immigration subsaharienne et également arabo-musulmane est un complot contre la France ». Et cela dans le but de la priver de son « caractère blanc et chrétien, de modifier sa composition démographique ». Nous savons que nos propos vont fâcher Dominique Sopo. Mais ça n’a aucune importance !