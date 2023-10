Pour Bruxelles, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE pourrait se faire dès 2030

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a fixé un calendrier très optimiste pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a fixé un calendrier très optimiste pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors que la guerre fait rage sans qu'aucune fin ne soit en vue et qu'environ un cinquième du pays est sous contrôle russe, M. Michel a déclaré à la publication allemande Der Spiegel que l'Ukraine pourrait devenir un membre à part entière de l'UE d'ici à 2030.

"L'Ukraine pourrait en effet devenir membre de l'UE en 2030 si les deux parties font leur travail", a déclaré M. Michel. Il a ajouté que l'Ukraine et les autres pays candidats à l'adhésion à l'UE devaient mener "des réformes, lutter contre la corruption et respecter les conditions légales". Dans une autre interview accordée à l'agence de presse portugaise Lusa, M. Michel a déclaré que les dirigeants européens devraient donner le feu vert à l'ouverture de négociations d'adhésion formelles avec l'Ukraine et la Moldavie lors du sommet européen de décembre. Les deux pays se sont vu accorder le statut de candidat à l'adhésion à l'UE lors du sommet des dirigeants européens de juin dernier. Les observateurs ont fait remarquer que cette décision était plus symbolique que réaliste et qu'elle témoignait de l'intention de l'Union européenne de s'étendre à l'ex-Union soviétique.

Outre la Moldavie et l'Ukraine, quatre pays - l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie - ont entamé des négociations d'adhésion qui progressent extrêmement lentement. La Bosnie a reçu le statut de candidat en décembre dernier, la Géorgie et le Kosovo ont seulement demandé à devenir membres de l'UE, et les négociations de la Turquie, qui ont commencé en 2005, ont été gelées en raison d'une myriade de désaccords politiques.

Charles Michel a souligné que l'UE devait réagir à l'influence croissante de la Russie et de la Chine dans la région des Balkans occidentaux. L'objectif de l'élargissement d'ici 2030 est "une incitation claire pour nous tous à nous préparer et à accélérer nos efforts".

Une commission d'experts, dirigée par les ministres des affaires européennes de l'Allemagne et de la France, a publié la semaine dernière un rapport affirmant également que l'élargissement de l'UE était nécessaire pour des raisons géopolitiques. L'élargissement de l'UE se heurte toutefois à des obstacles, car les pays d'Europe occidentale craignent qu'une UE composée d'environ 35 États membres soit difficile à gouverner ; c'est pourquoi l'élargissement est discuté en même temps que la réforme de l'UE et la suppression des droits de veto des États membres.

Le sommet informel des chefs d'État et de gouvernement de l'UE, qui se tiendra vendredi dans la ville espagnole de Grenade, marquera le début des discussions à ce sujet.

Selon trois diplomates qui ont parlé à Politico, les dirigeants se préparent à donner à Kiev le feu vert pour entamer des discussions formelles sur l'adhésion à l'Union européenne avant la fin de l'année. La Commission européenne doit publier en novembre un "rapport d'avancement" sur la manière dont l'Ukraine et les autres candidats remplissent les conditions d'adhésion à l'Union européenne, notamment en matière de réformes judiciaires et de lutte contre la corruption. Bien que Kiev n'ait rempli que deux des sept conditions, "les dirigeants devraient faire une déclaration politique autorisant les négociations".

Il reste à voir si les pays d'Europe centrale qui ont été poursuivis en justice par l'Ukraine pour avoir interdit les importations de céréales ukrainiennes seront prêts à donner un coup de main à Kiev. La Pologne s'est montrée plus critique à l'égard de l'Ukraine ces derniers mois, et la Slovaquie pourrait bientôt avoir un nouveau premier ministre en la personne de Robert Fico, qui a dénoncé l'UE pour avoir envoyé des armes à l'Ukraine et sanctionné la Russie.

Bien que la Hongrie ait soutenu la candidature de l'Ukraine à l'UE, le Premier ministre Viktor Orbán a déclaré dans un discours la semaine dernière que "nous ne soutiendrons l'Ukraine sur la scène internationale sur aucune question tant qu'elle n'aura pas rétabli les lois antérieures qui garantissaient les droits des Hongrois en Transcarpatie". Ces dernières années, la Hongrie a critiqué l'Ukraine pour avoir restreint les droits de ses minorités ethniques. D'autre part, la Hongrie a soutenu l'élargissement de l'UE dans son ensemble, citant la lutte contre l'immigration illégale et le renforcement de la sécurité comme des raisons pour lesquelles les pays des Balkans occidentaux devraient rejoindre l'Union.

Cet article a été publié initialement dans The European Conservative.