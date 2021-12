Est-il possible et souhaitable de valoriser moralement son e-réputation ?

Antoine de Tournemire publie « Manager son e-réputation » aux éditions Ellipses. Apprenez pas à pas à bâtir (ou restaurer) votre légende, investir les réseaux sociaux et faire rayonner votre expertise sur le web. Que ce soit pour créer votre e-réputation, l’optimiser ou la restaurer, les conseils de cet ouvrage vous aideront à sculpter votre image sur le web et les moteurs de recherche. Extrait 2/2.

Doit-on optimiser les résultats de recherche à des fins de protection ou d'auto-promotion ? Oui. A vous de protéger et faire rayonner votre e-réputation. Elle est sans doute votre actif le plus précieux.

Contrôler aujourd'hui son e-réputation n'est plus une coquetterie. C'est de la légitime défense. Depuis les années 2000, Internet sauvegarde tout ce que nous faisons en ligne. Savons-nous exactement ce que deviendront nos informations personnelles post-mortem ? Est-il normal qu’un droit fondamental comme le droit à l'oubli soit entre les mains... de l'entreprise qui l'a dévoyé?

Au fil du temps, Google a montré qu'il n'était pas le grand ordonnateur de la connaissance collective ou l'hypermédia qu'il souhaitait nous convaincre qu'il était. Google est avant tout une - très profitable - régie publicitaire privée. En privilégiant les articles de presse, il propose des résultats plus complets, mais souvent plus intrusifs que ceux de ses homologues Yahoo/Bing ou Qwant. Cette mise en avant des médias est d'ailleurs l'une des raisons de sa popularité ! De même, il est capable d'exhumer en quelques secondes n'importe quelle info (vraie ou non) sur chacun de nous en la classant très haut dans les résultats de recherche nous concernant...

On pourrait avoir les mêmes griefs à l'égard des réseaux sociaux, détenteurs d'informations sur vous et avec une mémoire infinie. Ne dit-on pas que Facebook saura, avant vous, que vous allez divorcer?

Internet fait et défait des personnes et des marques

En septembre 2020, un ressortissant américain a été poursuivi en Thaïlande pour avoir posté un commentaire négatif sur le site Tripadvisor au sujet d'un complexe touristique qui a porté plainte. S'il est reconnu coupable, l'intéressé, Wesley Barnes, résidant en Thaïlande, risque jusque deux ans de prison. À l'autre bout du monde certains commerces perdent leur clientèle en raison de mauvais avis (sincères ou non). D'autres en gagnent en payant des dizaines de faux avis produits à Madagascar.

Aux États-Unis, des sites tels que DirtyScam ou Scamguard permettent à n'importe qui de dénoncer une personne pour les actes répréhensibles qu'elle aurait commis. Autant de textes non vérifiés qui peuvent anéantir une réputation en quelques heures. Le pays de l'oncle Sam permet aussi à des entreprises privées d'indexer des fichiers de millions de noms sur Internet. Votre voisin, cousine ou partenaire d'affaires est-il listé? Le site vous vend les fichiers d'infractions de police pour une poignée de dollars...

Dans les mois qui viennent, l'intelligence artificielle, les recherches vocales et la 5G vont rendre l'e-réputation de plus en plus omniprésente dans notre vie quotidienne. Certains choisiront l'obfuscation - pour se cacher en créant des contenus à profusion. D'autres tenteront de disparaître. Ces services sont déjà proposés par des agences américaines... Mais mesure-t-on les dangers du fichage systématique ? Dans combien de mois serons-nous notés sur Google? Qui s'y opposera ? Que l'on conçoive le management d'e-réputation comme une promotion, une source d'information ou comme un contre-pouvoir, il devient urgent de prendre conscience du danger et de rétablir l'équilibre entre fichage et information. Restaurer une e-réputation abîmée après un bad buzz est possible en quelques semaines. On peut bâtir l'e-réputation d'une personne en suivant les bonnes pratiques distillées dans cet ouvrage. Mais bien sûr ce type d'opération n'enlève rien à l'importance de soigner la vraie valeur de votre personnalité ou de votre marque !

Extrait du livre d’Antoine de Tournemire, « Manager son e-réputation », publié aux éditions Ellipses.

