Petits extraits du « Dictionnaire des idées reçues poutinophiles » : abandon, anti-impérialisme, Crimée, Donbass, OTAN

Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse.

Gaston Crémieux est membre de "On vous voit" une plateforme collaborative et non partisane d’observation du séparatisme, intervient pour le Droit de Vivre, le journal de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, et Franc-Tireur

Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, le pouvoir russe ment. Sur les guerres qu'il mène, sur les meurtres qu'il commet, sur la nature faussement démocratique de son régime ou sur le caractère faussement libéral de son économie, minée par la kleptocratie des oligarques proches du Kremlin. Ces mensonges n'ont fait que se renforcer avec l'invasion de l'Ukraine.

Par anti-impérialisme mal digéré, par sympathie pour l'idéologie réactionnaire véhiculée de Vladimir Poutine, par révérence pour les hommes forts et les régimes dictatoriaux, par haine de la démocratie et de l'Occident, il se trouve toute une intelligentsia française pour relayer et amplifier depuis 20 ans les fake news du Kremlin. Avec eux, plus besoin de voyager pour se retrouver tous les jours en France au « Pays du mensonge déconcertant » d'Ante Ciliga.

Face ce bourrage de crâne et à ce conformisme bien français, on a repris les recettes d'illustres dynamiteurs d'idéologie: le Canard Enchaîné répondant en pleine première Guerre Mondiale aux « professeurs de patriotisme » par « l'ironie » mais surtout l'artificier en chef Gustave Flaubert ridiculisant dans son Dictionnaire des idées reçues les poncifs de son époque.

Abandon : État dans lequel l'Occident hypocrite (voir hypocrisie occidentale) a laissé la Russie après la fin de l'Union Soviétique. En parler avec des trémolos dans la voix. Cet abandon a meurtri l'âme russe (voir âme Russe). Dans un bon jour, aller jusqu'à dire que les milliards pourtant octroyés à la Russie par les Etats-Unis, l'Europe et le FMI ont contribué à son humiliation (voir Humiliation) car on ne fait pas l'aumône à un Grand peuple (voir Grand Peuple). « La Russie est sortie en lambeaux de la dissolution de l'Union soviétique (..) et personne n'a essayé d'aider ce pays à sortir du désastre » Hélène Carrère d'Encausse, 2022

Anti-impérialisme : Permet d'habiller son soutien à la Russie d'un supplément d'âme de gauche ou décolonial. Peut être utilisé pour masquer la convergence avec les poutinolâtres d'extrême-droite. Ne pas hésiter d'ailleurs, quand on se pense de gauche, à nier l'existence de courroies de transmission entre l'extrême-droite européenne et le Kremlin, ça fait désordre. « J'ai ratifié la condamnation par le Venezuela des actions déstabilisatrices de l'Otan.: Le Venezuela est avec Poutine, il est avec la Russie. Il est avec les causes courageuses et justes dans le monde ». Nicolas Maduro, 2022 « Si la Russie gagne cette guerre, [l'anti-impérialisme] peut prendre encore plus de valeur et d'ampleur [et] c'est ce que nous, nous faisons sur le continent africain [...] dans la résistance contre le colonialisme, l'impérialisme sur toutes ses formes et si la Russie réussit cela, elle pourra en être une garante parmi d'autres », Kemi Seba, 2022 "Il y a un patriotisme russe qui est légitime ; voir en Poutine le parrain des nationalistes en Europe est une erreur, c'est un réaliste" Jean-Pierre Chevènement, 2018

Crimée : A toujours été Russe. Ne pas évoquer le fait qu'elle fut tatare pendant 400 ans, république indépendante au sein de l'URSS puis ukrainienne pendant 80 ans et seulement après, russe. Ne pas évoquer non plus le fait qu'on y a passé quelques soirées arrosées avec des oligarques russes. Encore moins qu'on supervisait le référendum fantoche de rattachement à la Russie. Si l'on est Philippe de Villiers, aller jusqu'à tenter d'y construire un Puy du Fou pour l'édification chrétienne des masses criméennes qui n'en demandaient pas tant (voir Malofeev). "La Crimée est russe depuis le 18ème siècle" Eric Zemmour "La Crimée a choisi la Russie, on ne peut pas le lui reprocher" Nicolas Sarkozy, 2015 "Le référendum en Crimée a été organisé par les autorités régionales élus 3 ans avant. Sa validité est incontestable" Thierry Mariani, 2015

Donbass : Comme la Crimée (voir Crimée), a toujours été russe. Comme pour la Crimée, participer avec enthousiasme à d'obscures "missions électorales" permettant de valider les référendums bidon d'auto-détermination des Républiques de Donetsk et de Lougansk. Si l'on est de gauche, se taire pudiquement sur le conglomérat de milices ultranationalistes, tsaristes et néo-nazies qui occupent réellement le pouvoir au Donbass ainsi que sur les politiques ouvertement antisémites, anti-roms, et homophobes des potentats locaux. Si l'on est de droite, éviter d'évoquer le sort réservé à l'Eglise Catholique et aux autres minorités religieuses dans les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk ainsi que la participation des milices islamistes tchétchènes à la kleptocratie locale. "Après la Syrie, je suis au Donbass. Deux pays en guerre. Un point commun ? La joie de vivre, le sourire permanent des habitants. Une leçon." Julien Rochedy

OTAN : Prononcer "titane". Affecter de ne pas savoir à quoi ça sert. Faire des blagues éculées « OTAN suspend ton vol », "OTAN en emporte le vent", etc (voir Quai d'Orsay). Son existence même est une agression pour la Russie, même s'il s'agit d'une alliance défensive et que l'Ukraine s'en est vue refuser l'entrée. Avait promis, par hypocrisie occidentale (voir hypocrisie occidentale), de ne pas s'étendre à l'Est. Répéter ce dernier argument ad nauseam car c'est la seule façon de présenter l'adhésion libre des peuples d'Europe de l'Est à l'Alliance Atlantique comme une provocation. Dommage que ce soit faux Voir Agression, voir Impérialisme US « La Russie libérée de toute idéologie révolutionnaire assiste en pays libre à l'instrumentalisation de l'OTAN pour asservir le monde à l'Amérique. » Philippe de Villiers "Bien sûr la Crimée est « perdue » pour l'OTAN. Bonne nouvelle. Il faut espérer que, du coup, la bande de provocateurs et d'agités qui dirigent la manoeuvre va se calmer quelque temps (...) la frontière de l'est est à peu près stabilisée si l'OTAN n'en rajoute pas" Jean-Luc Mélenchon

Extrait du « Dictionnaire des idées reçues poutinophiles » publié par Gaston Crémieux sur Twitter.

