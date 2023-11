Petits conseils pour réguler sa consommation de sucre quand on a abusé des bonbons d’Halloween

Atlantico : Pour Halloween, les enfants et les adultes consomment davantage de bonbons. Qu'est-ce que ça provoque dans l'organisme sur-consommation de sucre ?

Béatrice de Reynal : Le sucre – saccharose – est composé de glucose et de fructose. Le glucose va directement passer dans le sang et provoquer une hyperglycémie (taux de sucre dans le sang) qui est dangereuse pour la santé : c’est le coma diabétique… pas rigolo ! Chez un sujet normal, le pancréas va produire de l’insuline qui va retirer ce glucose du flux sanguin et remettre les choses en ordre. Ouf.

Ouf ? Non : ce glucose va alors être stocké sous forme de graisses… et en plus, comme le glucose a un taux normal dans le sang, votre organisme a l’impression que tout va bien et qu’il a même presque faim : alors, on remet la main dans le paquet de bonbons.

Si vous vous débrouillez bien, vous pourrez manger des bonbons toute la journée sans avoir l’impression d’en avoir trop, ni même d’être gavé : c’est ça, le risque de surpoids, de diabète et d’obésité.

Alors non, ce n’est pas un bonne façon de se nourrir ni de faire la fête : vous devez essayer de limiter votre consommation, notamment en comptant votre consommation.

Une astuce ? Se dire qu’après quelques bonbons, prenez de l’eau et croquez une pomme. Là, vous aurez des choses dans l’estomac qui vont « retarder l’assimilation du glucose dans le sang » et vous donner franchement l’impression d’avoir mangé.