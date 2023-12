Petits conseils de survie si vous passez le réveillon de Noël dans une autre famille que la vôtre

Voici quelques conseils sur la façon d'aborder le fait d'être invité à la fête de Noël de quelqu'un d'autre.

Bienvenue dans la période des fêtes de fin d'année, où les familles se réunissent. Il est passionnant de rendre visite à la famille de votre partenaire et de découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux rituels, mais cela peut aussi s'avérer mortifiant. Les vacances sont un creuset qui permet de faire remonter à la surface les histoires relationnelles - et les conflits - et de mettre en lumière les excentricités de la vie privée d'autrui. C'est déjà un défi dans nos propres familles. Mais c'est une toute autre paire de manches lorsque nous nous retrouvons au milieu de la famille de quelqu'un d'autre.

Les familles peuvent être considérées comme un microcosme de la société et de la culture, avec leur propre système d'interactions : un ensemble de comportements particuliers, de rituels et de manières d'agir dans des situations spécifiques. Les différences peuvent poser problème, surtout lorsque vous êtes contraints de rester ensemble pendant des heures, de faire la causette autour d'un vin chaud, de faire passer le sel sur la table et de déterminer qui aura la dernière tarte aux amandes.

En tant qu'Américaine qui a dû découvrir de nouveaux rituels de Noël lorsque j'ai déménagé au Royaume-Uni, j'ai été véritablement, mais pas désagréablement, désorientée. La nourriture était différente. La musique était différente. J'ai été particulièrement déconcertée à l'idée d'assister au discours du monarque.

Mais certaines différences peuvent être gênantes.

Lorsque vous entrez dans la maison de quelqu'un, dans sa vie privée, dans ses relations de longue date, vous entrez dans une foule d'attentes que vous ne comprenez pas nécessairement. Et vous allez devoir y faire face sur place.

La communication, pas la psychologie

Il est courant de considérer les familles d'un point de vue psychologique. Elles ont des attitudes uniques face aux conflits, des styles uniques d'attachement et des croyances politiques. Mais lorsque nous nous rencontrons dans l'instant, face à face, nous ne connaissons pas nécessairement (et n'avons pas le temps de réfléchir) à l'histoire de nos schémas de pensée, de nos tendances émotionnelles ou de nos valeurs.

Dans l'agitation de l'interaction sociale, nous devons faire face à ce qui nous est donné sur le champ - pas de pause, pas de retour en arrière, pas de consultation d'un chatbot d'IA pour obtenir des informations. La compréhension psychologique, si vous pouvez l'obtenir, peut être utile en tant qu'information de base, mais elle ne vous aide pas nécessairement à réagir. Elle peut même vous induire en erreur, en vous encourageant à considérer les gens en fonction de ce que vous supposez d'eux plutôt que de prendre leurs actions au sérieux.

Le premier conseil est donc de résister à l'envie de psychologiser ou de supposer que vous savez ce que pensent les autres. Vous pouvez même prendre avec un grain de sel les avertissements de votre partenaire à propos de certaines personnes. Concentrez-vous plutôt sur les actes et les paroles des personnes que vous rencontrez.

Traiter avec les plus petits membres de la famille (enfants et animaux domestiques)

Les familles peuvent avoir des normes très différentes pour les plus jeunes et/ou les animaux. Le problème, c'est que les normes sont justement normales pour les personnes qui y adhèrent et qu'elles deviennent un élément de l'identité familiale.

Votre rejet de certains comportements (ou leur rejet du vôtre) peut être ressenti comme un rejet de la personne et entraîner une attitude défensive. Il est donc utile d'avoir des explications sur la résistance qui ne ressemblent pas à des critiques.

Par exemple : "J'adore votre chien, mais mon pull est fragile, alors ne le laissez pas me sauter dessus". Vous pouvez également ajouter une certaine autodérision qui reconnaît votre statut d'outsider : "Je sais que je suis bizarre, mais je dois laisser ma petite fille courir en rond autour de votre arbre de Noël, sinon elle aura du mal à rester assise pendant le dîner.

Gaffes

Mourir sur place n'est pas une solution pratique lorsqu'on dit une chose embarrassante par mégarde. Si c'est un peu plus grave, comme si vous demandiez où se trouve l'oncle Makram (décédé l'année dernière), la meilleure chose à faire est de s'excuser et de laisser la conversation se poursuivre. En interrompant l'activité en cours, vous risquez d'aggraver les choses en faisant de cet incident une conversation à part entière.

Critiques

Peut-être que quelqu'un n'arrête pas de critiquer de petites choses, comme vos vêtements ou la quantité de nourriture que vous mangez. On vous pose peut-être des questions un peu indiscrètes.

À moins qu'il n'y ait trop de boisson, il est rare que les gens critiquent directement, ce qui est difficile à contrer (peut-être encore plus difficile avec des personnes habituées aux frasques de tante Marsha). Mais ce qu'il y a de bien avec l'interaction, c'est qu'il y a toujours une autre occasion de changer la direction d'une conversation.

On parle de "pivot" lorsque vous répondez d'une manière qui tient compte de ce qui vient d'être dit (afin de ne pas donner l'impression d'ignorer la personne) mais qui, dans le même temps, amorce une nouvelle trajectoire. Par exemple, si le grand-père de votre partenaire vous demande pourquoi vous n'avez pas encore économisé suffisamment pour acheter une maison, vous pouvez dire quelque chose comme "nous continuons à économiser, d'ailleurs, au lieu d'aller en Espagne cet été, nous avons passé un agréable moment au bord de la mer. Laissez-moi vous montrer quelques photos".

Parfois, les gens sont difficiles (qu'il s'agisse de membres de la famille de votre partenaire ou de la vôtre), mais heureusement, j'ai déjà écrit un article entier sur la façon de gérer ces cas particuliers. J'espère que tous ces conseils vous aideront à rendre vos vacances un peu plus faciles.

Article publié initialement sur The Conversation et traduit avec leur aimable autorisation

